Egyszerű Wi-Fi trükkök, amiktől gyorsabb lesz az otthoni internet

Sokan hajlamosak rögtön új router vásárlásán gondolkodni, ha otthon gyenge az internetkapcsolat, pedig a lassulás oka gyakran a beállításokban vagy az eszközök elhelyezésében keresendő. A Wi-Fi jelek érzékenyek a környezeti tényezőkre: falakra, bútorokra, más elektronikai eszközök zavaró hatására. Emellett az is sokat számít, hogy melyik csatornát használja a hálózat, milyen sávon működik, vagy mennyi készülék csatlakozik egyidejűleg.
A jó hír, hogy a legtöbb otthoni hálózat jelentősen javítható néhány alapvető beállítással és átgondolt elhelyezéssel – még akkor is, ha a meglévő router már nem mai darab. Mutatjuk, mit érdemes végiggondolni, ha gyorsabb, stabilabb netkapcsolatra vágynak.
Hatékony trükkök routercsere nélkül
A router elhelyezése kulcsfontosságú: A Wi-Fi jelek leginkább egyenletesen tudnak terjedni egy központi, nyitott helyről. Ha a router például egy sarokban, padlón, vagy bútor mögött kapott helyet, az jelentősen ronthatja a jelerősséget. Érdemes a lakás közepéhez közelebb, legalább mellkasmagasságban, nyitott térbe elhelyezni.
Kétsávos router esetén váltsunk 5 GHz-re: A 2,4 GHz-es frekvencia jobban terjed, de sokkal zsúfoltabb – főként társasházakban. Az 5 GHz gyorsabb és kevésbé terhelt, cserébe kisebb hatótávolságú. Ha a készülékek támogatják, érdemes váltani, különösen olyan szobákban, ahol gyakran videóznak vagy játszanak online.
Manuális csatornaválasztás: A routerek automatikusan választanak egy csatornát a működéshez, de nem mindig a legideálisabbat. Egy ingyenes appal (pl. WiFi Analyzer) megnézhető, melyik csatornák vannak túlterhelve, és egy kevésbé használtat kiválasztva jobb teljesítmény érhető el.
Frissítsük a firmware-t: A routerek szoftverei ritkán frissülnek maguktól, pedig a gyártók sokszor javítanak hibákat és optimalizálnak teljesítményt. Érdemes belépni a router adminfelületére, és ellenőrizni, hogy elérhető-e újabb verzió.
Kapcsoljuk le a felesleges eszközöket: Ha sok készülék csatlakozik egyszerre a hálózatra – még ha éppen nem is használják őket aktívan –, az jelentősen csökkentheti a rendelkezésre álló sávszélességet. Érdemes időnként átnézni, mi minden lóg a hálózaton.
Használjunk vendéghálózatot: A vendéghálózat nemcsak biztonságosabb, hanem segít elkülöníteni a rendszeres eszközöket az alkalmi használóktól (például okos izzók, vendégek telefonjai). Ezzel csökkenthető az interferencia és a hálózat terhelése.
Nem kell új Wi-Fi router, csak egy kis tudatosság
Bár az új generációs Wi-Fi 6 routerek valóban sokat tudnak, egy régebbi modell is sokkal jobban teljesíthet, ha optimalizálják a beállításait és a használati környezetét. Néhány perc odafigyeléssel és pár jól megválasztott változtatással a legtöbb otthoni hálózat stabilabbá, gyorsabbá és megbízhatóbbá tehető – felesleges kiadások nélkül. Az eredmény: akadásmentes videóhívások, gyorsabb letöltések és kevesebb idegeskedés a gyenge net miatt.
