Jó hír érkezett a számítógép-felhasználóknak!

Nagyjából két hete beszámoltunk a Microsoft figyelmeztetéséről, hogy az októberi hibajavító kedden meg fog szűnni a Windows 10 általános támogatása, azaz nem érkeznek majd a megszokott módon biztonsági frissítések a rendszert futtató, régebbi számítógépekre.

Nem vállalta a harcot a Microsoft, inkább odaadja ingyen a Windows 10 frissítéseit az európaiaknak

Fotó: Vinayak Sharma / Unsplash

Ettől függetlenül nem vonul még teljesen nyugdíjba a régi Windows, a kiterjesztett támogatási programján keresztül az otthoni felhasználók további egy évig, egész pontosan 2026. október 13-ig kérhetnek hozzá biztonsági frissítéseket.

Eddig arról volt szó, hogy Windows 10-es számítógépüket a kiterjesztett támogatásos frissítésekkel továbbra is használni kívánó lakossági ügyfeleknek két opciójuk lesz: vagy kifizethetnek egyszeri harminc dollárt a frissítésekért, vagy a Windows Backup biztonsági mentés bekapcsolásával fizetés nélkül is jogosulttá válhatnak a megszerzésükre.

Örülhetnek a Windows 10 európai használói

Csütörtökön megváltozott a helyzet: az Euroconsumers fogyasztóvédelmi csoport kiharcolta, hogy az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országokban, azaz többek közt Magyarországon tényleg teljesen ingyen beszerezhetőek legyenek a kiterjesztett támogatásos frissítések.

A Microsoft szóvivője ezt megerősítve elmondta, hogy az EGT-országokban pár kattintással kérhetőek lesznek majd a frissítések, a Windows hamarosan utasításokat fog megjeleníteni a részletek kapcsán. A cég nem fog pénzt kérni a frissítésekért, és nem fogja a biztonsági mentési szolgáltatás bekapcsolásához kötni az ingyenes megszerzésüket.

A fogyasztóvédelmi csoportnak azzal sikerült elérnie a bravúrt, hogy szerinte a Microsoft sértette volna a digitális piacokról szóló jogszabályt a biztonsági frissítések fizetéshez vagy kapcsolt szolgáltatás használatához való kötésével.

A Microsoft nem kívánt belemenni egy potenciálisan óriási jogi hercehurcát generáló harcba, inkább úgy döntött, hogy az EGT-államokban élőknek mégis odaadja tényleg ingyen a frissítéseket.

A világ összes többi táján viszont ragaszkodik a régi feltételekhez, ott csak fizetség, vagy a csatolt szolgáltatásának használata ellenében biztosítja a frissítéseket a Windows 10 használói számára.