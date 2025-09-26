Lelepleződik a titok: ezt kell tudni a Windows 10 ingyenes frissítéseiről

Kellemes meglepetés érte a Windows 10-es számítógépükhöz ragaszkodó, európai számítógépezőket. Az EuroConsumers fogyasztóvédelmi szervezet kiharcolta, hogy a Microsoft hajlandó legyen tényleg biztosítani az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban élők számára az operációs rendszer kiterjesztett támogatását.

Pár kattintással elintézhető lesz a Windows 10 kiterjesztett támogatási programjába való belépés

Fotó: Surface / Unsplash

Ez azt jelenti, hogy többek közt a magyarok is képesek lesznek plusz egy évig, 2026. október 13-ig kérni a Windows 10 biztonsági frissítéseit. Nem kell majd fizetniük, és nem kell a Microsoft kapcsolt szolgáltatását sem aktiválniuk azért, hogy biztonságosnak titulálható számítógéppel tudjanak internetezni.

Tisztázódott pár részlet a Windows 10 támogatása kapcsán

A Microsoft nagyon szűkszavú volt az ügy kapcsán, azonban mostanra sikerült kihúzni a legfontosabb részleteket a szóvivőjéből. A cég szerint a Windows 10-es számítógépet használó európaiak október elejétől kapnak majd értesítéseket a kiterjesztett támogatási programba való belépés kapcsán, az utasításokat követve pár kattintással még időben elintézhetik majd a frissítések zökkenőmentes kérését.

Viszont rossz hír is érkezett: a kiterjesztett támogatási program aktiválása nem lesz elvégezhető az olyan számítógépeken, amelyek régimódi, offline felhasználói fiókkal vannak használatban. A biztonsági javítások kéréséhez muszáj lesz bejelentkezni a PC-n egy online Microsoft-fiókkal.

Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a hétköznapok során ténylegesen ezzel kellene használni a számítógépet. A leírás alapján megtehetik majd a felhasználók, hogy pusztán a frissítések kérése miatt létrehoznak egy microsoft-fiókos extra felhasználói fiókot a Windows 10-ben, és amíg 60 naponta legalább egyszer bejelentkeznek ebbe a PC elindításakor, addig a ténylegesen használt fióktól függetlenül jönnek majd a biztonsági frissítések a számítógépre.

