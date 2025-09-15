Heteken belül megszűnik a Windows 10 támogatása

Megkezdődött a végső visszaszámlálás, a Microsoft újból emlékeztette a számítógépezőket, hogy az októberi hibajavító kedden véget ér a Windows 10 normál terméktámogatása. Ez azt jelenti, hogy 2025. október 14-én jön utoljára menetrendszerű összegző frissítés a rendszerhez, ezt követően pedig ha nem tesznek semmit a használói, akkor nem kapnak többé biztonsági hibákat javító frissítéseket hozzá. Ezek nélkül nem lesz többé biztonságos a számítógépük internetre kapcsolt használata.

Ingyen is kérhető plusz egy évig kiterjesztett támogatás a Windows 10-hez

Fotó: Ave Calvar / Unsplash

A helyzet különösen súlyosan érinti a magyar felhasználókat, hiszen a StatCounter legfrissebb adatai szerint az itthon aktív használatban lévő windowsos számítógépek közel fele még Windows 10 rendszerű.

Mit tehetnek a Windows 10-et használók?

A Microsoft természetesen a Windows 11-re való frissítést vagy Windows 11-es számítógép vásárlását javasolja. Szerencsére van még lehetőség az időhúzásra, az otthoni felhasználók egy évig ingyen vagy fizetve kérhetnek kiterjesztett támogatást a régi rendszerhez.

A kiterjesztett támogatási programba való belépés részleteiről hamarosan általános tájékoztatást és konkrét instrukciókat fog megjeleníteni a Windows 10.

A többség arra számított, hogy ez mostanra megtörténik, de Magyarországon még csak a támogatás megszűnésével kapcsolatos figyelmeztetések pattannak fel rendszeres időközönként, a kiterjesztett támogatás igénylésével kapcsolatosak még nem tették a tiszteletüket. Emiatt az sem világos, hogy aki fizetni kíván az egy évnyi plusz támogatásért, annak mennyit kell kiadnia; mire sikerült forintosítani az amerikai 30 dolláros, azaz nettó 10 ezer forintos árat.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!