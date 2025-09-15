Mindenki számára hasznos funkciót kap a Windows 11

Kevés olyan számítógépes probléma van, ami kivétel nélkül minden egyes számítógépezőt érintene, az egyik ilyen dolgot a lassú internetkapcsolat miatti bosszankodás jelenti. Az internet sebessége gyorsan kideríthető, csak rá kell keresni a „speedtest” szócskára a keresőben, de hamarosan a Windows 11-ben ennél is gyorsabbá válik a folyamat.

Két kattintás lesz elindítani a Windows 11 netes sebességmérőjét

Fotó: Windows / Unsplash

Ezt a Windows 11 előzetes változataiban folyamatosan új funkciók után kutató phantomofearth fedezte fel. Elég lesz rákattintani a jobb egérgombbal a Tálca jobb szélén lévő hálózati ikonra, ott közvetlenül listázva lesz a letöltési és a feltöltési sebességek mérésére szolgáló lehetőség.

Microsoftos speedtestet használ majd a Windows 11

Természetesen a Microsoftnak maga felé hajlik a keze: a sebességmérési lehetőségre kattintva elindul a böngésző, a mérés pedig a Bing internetes keresőbe integrált speedtest eszközzel történik majd.

The network icon in the system tray's context menu and the Wi-Fi quick settings page in Windows 11 are getting buttons to let you quickly run a network speed test. (Takes you to Bing to do the speed test.) pic.twitter.com/ZXcQvs5BP8 — phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) September 13, 2025

Szerencsére a tapasztalok szerint ez jól működik és megfelel a céljára, de aki alternatív eszközzel mérne, az továbbra is kénytelen lesz a megszokott módon megkeresni az interneten a kívánt szolgáltatást, nem lesz átállítható a sebességmérési szolgáltatás.

