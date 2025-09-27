Itthon is előrendelhetőek az Xbox kézikonzolok

Pont néhány nappal ezelőtt számoltunk be a hírről, hogy a Jon Peddie Research szerint az évtized végéig akár több millió gamer is befejezheti a számítógépes játékot, mert túlságosan elszálltak az új számítógépek és a komponensek árai. A cég szerint a piacról kiárazódó gamerek egy része olcsóbb alternatívák után nézhet, PlayStationre, Xboxra, mobilra, kézikonzolra cserélheti a gamer PC-t.

Gyengébb és erősebb hardverrel is elérhető lesz az ASUS ROG Xbox Ally kézikonzol

Fotó: ASUS

Sajnos nem világos, hogy a konzolokra való átállásnak mennyi valóságalapja van, a nappaliba szánt modellek mellett a kézikonzolok is egyre csak drágulnak, mint ahogy azt a legújabb példa is mutatja.

Az ASUS és a Microsoft előrendelhetővé tették az olcsóbb ROG Xbox Ally és a drágább ROG Xbox Ally X kézikonzolokat, ezek az első Xbox márkajelzésű modellek, de a Windows 11 optimalizált változatát használják, azaz PC-s játékok futtatására vannak tervezve.

Jó drágák az Xbox kézikonzolok

A ROG Xbox Ally kézikonzolok az első pillanattól fogva elérhetőek lesznek Magyarországon, a piaci forgalmazásuk 2025. október 16-án indul, az érdeklődők pedig máris előrendelhetik a termékeket.

Ennek megfelelően a bruttó ajánlott fogyasztói áraikra is fény derült:

a ROG Xbox Ally 243 990 forintba,

míg a ROG Xbox Ally X 379 990 forintba kerül.

A kettő közül a jobb időtállóság miatt várhatóan inkább a drágábbikat lesz érdemes megvásárolni.

Viszont ezek az összegek igencsak húzósak, az olcsóbbik kézikonzol árából össze lehet építeni egy abszolút belépő gamer asztali gépet, míg a drágábbik árából egy alsó-középkategóriás konfiguráció is kihozható.

Az asztali gépekkel persze nem lehet úton-útfélen játszani, viszont még az olcsóbbikon is jobban futnak majd a játékok, mint a drágábbik kézikonzolon.

