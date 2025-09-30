Nők meggyilkolásáról fantáziált a YouTube-csatorna

Újabb minden képzeletet felülmúló botrány tört ki a generatív mesterséges intelligencia miatt. A „Woman Shot AI” nevű YouTube-csatornán olyan a Google Veo 3 eszközzel generált videók voltak láthatóak, amelyeken nők könyörögtek az életükért, mielőtt fegyverrel lelőtték volna őket.

Hónapokig repült a YouTube moderátorainak radarja alatt a nők meggyilkolásáról fantáziáló csatorna

Az első videó 2025. június 20-án jelent meg a csatornán, összesen 27 klip került fel rá az elmúlt hónapokban. A YouTube csak a mostani botrány kitörésekor törölte a felhasználási szabályzatának megsértése miatt, eddig elkerülte a moderátorok figyelmét.

A törléséig a csatorna 175 ezer megtekintést generált és 1200 feliratkozóra tett szert.

Panaszkodott a beteges hobbi árára a YouTube-csatorna készítője

A csatorna mögött álló személy szavazásokat is tartott a nézők körében, hogy milyen legyen a következő videó áldozata, és panaszkodott a videók készítésének a költségére. Azt írta, hogy havi 300 dollárt fizet a Google Veo 3 használatárt, de még így is csak napi három darab, 8 másodperces videót tud generálni vele. Emiatt tíz különböző fiókot hozott létre a videók készítésére.

Elég sok pénzt kell költenem, hogy szórakozhassak

– írta a csatornán.

