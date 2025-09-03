Hoppá: újabb szolgáltató szigorít a jelszómegosztáson

Az elmúlt években szinte mindegyik havidíjas videószolgáltatás megkezdte a jelszómegosztásra való lecsapást. A jelszómegosztás jellemzően úgy működik, hogy az előfizetők hagyják belépni a más háztartásokban élő családtagjaikat és barátaikat a szolgáltatásokban regisztrált fiókjaikba, így ők ingyen nézhetik a streaming platformok műsorait, vagy a YouTube Premium esetében élvezhetik a reklámmentességet és az egyéb előnyöket.

A kollégista fiatalokkal is kibabrálhat a YouTube

A havidíjas YouTube Premium esetében ez a fajta jelszómegosztás nem volt jellemző, hiszen ha az emberek bejelentkeznek a családtagok és a barátok eszközein a YouTube-ba, akkor a legtöbb esetben azok képesek lennének még az e-mailjeiket is elolvasni, ami elég meredek a többség számára.

Azért a YouTube is lehetőséget adott a trükközésre

Helyette volt másik módszer a trükközésre: jelszómegosztás helyett a családi és baráti társaságok a YouTube Premium családi csomagján keresztül oldották meg, hogy mindannyian olcsón vagy ingyen jussanak Premium-előfizetéshez.

Ez sosem volt szabályszerű, a YouTube a kezdetektől fogva előírta a családi csomag szerződési feltételeiben, hogy csak közös háztartásban élők vehetik igénybe ilyen módon a szolgáltatást. Viszont azt nem firtatta, hogy a szabályt ténylegesen betartják-e az előfizetők, ennek megfelelően sokan ügyet sem vetettek rá.

Eddig tartott a csoda: a YouTube elsőként az USA-ban figyelmeztető e-maileket kezdett küldeni az olyan személyeknek, akik családi csomagon keresztül használják a YouTube Premiumot, viszont a jelek szerint nem élnek egy fedél alatt az előfizetési díjat kifizető személlyel.

A tájékoztató e-mail szerint emiatt 14 nap múlva a YouTube szüneteltetni fogja náluk a Premium-tagságot. Két lehetőségük van: vagy előfizetnek maguk a Premium-csomagra, vagy tévedés esetén egy űrlapon keresztül jelezhetik, hogy márpedig egy fedél alatt élnek a számlát fizető személlyel.

A mostani helyzet alaposan kiszúrhat az olyan szülőkkel, akiknek a gyermeke kollégiumban vagy albérletben lakik a tanulmányai miatt, és emiatt tévesen illetéktelen felhasználónak nézi a YouTube. A probléma talán elkerülhető lehet azzal, ha 30 naponta legalább egyszer az otthoni hálózatról használja a gyerek a YouTube-ot, de nem tiszta, hogy miként működik a szolgáltatás ellenőrzése.