Olyan változás jön a YouTube-on, aminek sokak fognak örülni

Csendben olyan életminőségbeli fejlesztést jelentett be a YouTube, amely a nézők általános kényelmét hivatott szolgálni. A legújabb apró változás, hogy elrejthetővé váltak a mozgóképek végén megjelenő videóajánló képernyők, mert ezek gyakran kitakarják a nézett videó utolsó másodperceit, ami sokak számára bosszantó.

A videó jobb felső sarkában megjelenő gombbal lesznek elrejthetőek a YouTube videóvégi ajánlatai

Fotó: Volodymyr Proskurovskyi / Unsplash

A videóajánló felület nem aktiválható univerzálisan a YouTube beállításaiban. Helyette a videóvégi ajánlások megjelenésekor a jobb felső sarokban látszik az elrejtésre szolgáló gomb, azaz videónként kell kikapcsolgatni. A nézők visszakapcsolhatják az ajánlófelület megjelenítését, ha mégis kíváncsiak a benne lévő ajánlatokra.

A YouTube szerint nem fog emiatt csökkenni a nézettség

A YouTube szerint a tesztelési fázisban a videóvégi ajánlatok elrejtésének a lehetősége csak 1,5%-kal csökkentette az ajánlgatott videók megnyitásainak az arányát. Emiatt a tartalomkészítőknek nem kell tartaniuk a módosítástól, az elrejtés gomb nem fogja érdemben csökkenteni a további videóik nézettségét.

