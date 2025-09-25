Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kitörhet a drónháború: Románia váratlan lépése új szintre emelheti a vérengzést

YouTube

Olyan változás jön a YouTube-on, aminek sokak fognak örülni

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elrejthetővé vált egy sokak számára zavaró videóajánlás. A YouTube szerint ennek nem lesz érdemi kihatása a nézettségre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
YouTubevideóajánlás

Csendben olyan életminőségbeli fejlesztést jelentett be a YouTube, amely a nézők általános kényelmét hivatott szolgálni. A legújabb apró változás, hogy elrejthetővé váltak a mozgóképek végén megjelenő videóajánló képernyők, mert ezek gyakran kitakarják a nézett videó utolsó másodperceit, ami sokak számára bosszantó.

A videó jobb felső sarkában megjelenő gombbal lesznek elrejthetőek a YouTube videóvégi ajánlatai
A videó jobb felső sarkában megjelenő gombbal lesznek elrejthetőek a YouTube videóvégi ajánlatai
Fotó: Volodymyr Proskurovskyi / Unsplash

A videóajánló felület nem aktiválható univerzálisan a YouTube beállításaiban. Helyette a videóvégi ajánlások megjelenésekor a jobb felső sarokban látszik az elrejtésre szolgáló gomb, azaz videónként kell kikapcsolgatni. A nézők visszakapcsolhatják az ajánlófelület megjelenítését, ha mégis kíváncsiak a benne lévő ajánlatokra.

A YouTube szerint nem fog emiatt csökkenni a nézettség

A YouTube szerint a tesztelési fázisban a videóvégi ajánlatok elrejtésének a lehetősége csak 1,5%-kal csökkentette az ajánlgatott videók megnyitásainak az arányát. Emiatt a tartalomkészítőknek nem kell tartaniuk a módosítástól, az elrejtés gomb nem fogja érdemben csökkenteni a további videóik nézettségét.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!