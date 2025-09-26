Két nap alatt tíz országban szegte meg a törvényt a youtuber

A brit Max Fosh ismét extrém kihívással hívta fel magára a figyelmet, a youtuber mindössze 48 óra alatt tíz különböző európai ország törvényeit szegte meg. A bűnözési cunamiját az Egyesült Királyságban kezdte, ahol a Salmon Act alapján tilos „gyanús körülmények között lazacot kezelni”. Nem világos, hogy ez mit akar jelenteni, így a karjaiban egy döglött lazaccal próbált minél gyanúsabban viselkedni a nyilvánosság előtt.

Két nap alatt tíz európai ország törvényeit szegte meg a youtuber

Fotó: Max Fosh / YouTube

A bemelegítést követően Fosh a kontinentális Európában folytatta a bűnözést. Belgiumban engedély nélkül tartott galambokat, Hollandiában pedig idegenek mobilos üzeneteibe kukucskált egy teleobjektív segítségével. Németországban párnacsatát vívott az utcán, ahol a törvény szerint a párna fegyvernek számít, Luxemburgban pedig eltávolította az autójának az ablaktörlőit, pedig ilyet tenni még a szélvédő nélküli kocsikon is törvénytelen.

Egy országban intézkedtek is a youtuber ellen

A második napon Franciaországban némi vodka és Jägermeister leöntését követően ittasan dolgozott egy pékségben, noha a törvény szerint munkavégzés közben csak bortól lehet lerészegedni. Liechtensteinben szándékosan böfögött és szellentett a nyilvánosság előtt, Ausztriában pedig kenyeret használt egy buszmegálló megtisztítására. Olaszországban zajos cipőket hordott, majd műanyag csirkéket erősített a lábára, ráadásul ebben az esetben volt annyira idegesítő, hogy a rendőrség intézkedett is.

A sorozat Svájcban zárult, ahol meztelenül túrázott az Alpokban, megszegve a közszemérmet védő törvényt. Ez volt az egyetlen kakukktojásnak mondható tette, ádámkosztüm a világ minden táján csak kijelölt nyilvános helyeken viselhető, ami alatt jellemzően nudista strandokat kell érteni.

A nemzetközi bűnözési hullám elkövetését követően Max Fosh elégedett volt a teljesítményével, meglátása szerint „nemzetközi rosszfiúvá” vált.

