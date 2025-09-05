Mark Zuckerberg beperelte Mark Zuckerberget

Különösen érdekes jogi csatározás bontakozott ki az Egyesült Államokban: Mark Zuckerberg indianapolisi csődjogász beperelte a Metát, miután többször letiltották a Facebook-fiókját. Az ok könnyen kitalálható: a közösségi oldal gépi csalásvédelmi rendszerei rendszeresen azt hiszik, hogy a férfi a mindenki által ismert Mark Zuckerberget, a Meta első emberét próbálja megszemélyesíteni.

Nem tudnak különbséget tenni a valódi és a hamis Mark Zuckerbergek között a Facebook rendszerei

Fotó: AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

A bíróságra beadott perirat szerint a jogász személyes profilját nyolc év alatt legalább ötször függesztették fel, az ügyvédi irodájának üzleti oldalát pedig négyszer törölték. Az utóbbi nemcsak csökkentette a vállalkozásának online láthatóságát, de több mint 11 ezer dollárnyi már befizetett hirdetési büdzsé köddé válásához is vezetett.

Zuckerberg kontra Zuckerberg

Az ügyvéd azt állítja, hogy a profiljának felfüggesztését követően minden alkalommal iratokkal kellett bizonyítania a személyazonosságát, a fiókjának helyreállítása pedig esetenként hónapokig is elhúzódott. Keresetében kártérítést, az ügyvédi költségeinek megtérítését, valamint a jövőbeli indokolatlan felfüggesztések megtiltását kéri a bíróságtól.

Helyreállítottuk Mark Zuckerberg fiókját, miután kiderült, hogy tévesen tiltottuk le. Nagyra értékeljük Zuckerberg úr türelmét a helyzet rendezése kapcsán, dolgozunk azon, hogy a jövőben ne legyen többé tévesen letiltva a fiókja

– reagált a perindítás hírére a Meta szóvivője.

