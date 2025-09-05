Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett! Putyin–Trump-találkozó jön, eldől Ukrajna sorsa

Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg beperelte Mark Zuckerberget

31 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Állandóan felfüggesztik a facebookos fiókját. Elege van már Zuckerbergnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mark ZuckerbergMetaFacebook

Különösen érdekes jogi csatározás bontakozott ki az Egyesült Államokban: Mark Zuckerberg indianapolisi csődjogász beperelte a Metát, miután többször letiltották a Facebook-fiókját. Az ok könnyen kitalálható: a közösségi oldal gépi csalásvédelmi rendszerei rendszeresen azt hiszik, hogy a férfi a mindenki által ismert Mark Zuckerberget, a Meta első emberét próbálja megszemélyesíteni.

Nem tudnak különbséget tenni a valódi és a hamis Mark Zuckerbergek között a Facebook rendszerei
Nem tudnak különbséget tenni a valódi és a hamis Mark Zuckerbergek között a Facebook rendszerei
Fotó: AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

A bíróságra beadott perirat szerint a jogász személyes profilját nyolc év alatt legalább ötször függesztették fel, az ügyvédi irodájának üzleti oldalát pedig négyszer törölték. Az utóbbi nemcsak csökkentette a vállalkozásának online láthatóságát, de több mint 11 ezer dollárnyi már befizetett hirdetési büdzsé köddé válásához is vezetett.

Zuckerberg kontra Zuckerberg

Az ügyvéd azt állítja, hogy a profiljának felfüggesztését követően minden alkalommal iratokkal kellett bizonyítania a személyazonosságát, a fiókjának helyreállítása pedig esetenként hónapokig is elhúzódott. Keresetében kártérítést, az ügyvédi költségeinek megtérítését, valamint a jövőbeli indokolatlan felfüggesztések megtiltását kéri a bíróságtól.

Helyreállítottuk Mark Zuckerberg fiókját, miután kiderült, hogy tévesen tiltottuk le. Nagyra értékeljük Zuckerberg úr türelmét a helyzet rendezése kapcsán, dolgozunk azon, hogy a jövőben ne legyen többé tévesen letiltva a fiókja

– reagált a perindítás hírére a Meta szóvivője.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!