Annyi energiája van Zuckerbergnek, hogy eladja a felesleget

Áramszolgáltatóvá válna a Facebook anyacége. Nem hagyja ki Zuckerberg a profitálási lehetőséget.
A többek közt a Facebook és az Instagram tulajdonosaként működő Meta kérelmet nyújtott be az amerikai energiaszabályozó hatósághoz, hogy beléphessen a nagybani áramkereskedelem világába. A lépés célja, hogy a Mark Zuckerberg cége jobban kezelje az adatközpontjainak hatalmas, ráadásul jókora részt zöld árammal kielégíteni kívánt energiaigényét.

Mark Zuckerberg semmilyen üzletből sem kíván kimaradni, nem véletlenül milliárdos
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A techcégek adatközpontjainak áramigénye soha nem látott mértékben nő a mesterséges intelligencia miatt. Nem közismert, de a Microsoft, a Google, továbbá az Amazon már aktívan jelen vannak az amerikai áram nagykereskedelemben, így a Meta nem úttörő, csak követi a példájukat.

Zuckerberg már nem csak fogyasztja, de generálja is az áramot

Az adatközpontjaihoz kapcsolódó akkumulátorok és energiatermelő egységek révén a Meta képes lesz az engedély megszerzését követően áramot visszatáplálni az elosztóhálózatba, amikor megugranak a piaci árak, ezzel pedig némi haszonra tehet majd szert.

A BloombergNEF előrejelzése szerint a mesterséges intelligenciát működtető adatközpontok áramigénye tíz év alatt megnégyszereződik, de már most is akkora a fogyasztás, hogy az befolyásolja villamosenergia nagykereskedelmi árát.

A Meta az óriási kreativitással elnevezett Atem Energy leánycégén keresztül nyújtotta be kérelmét, és 2025. november 16-ig szeretne jóváhagyást kapni az energiakereskedelem megkezdésére.

