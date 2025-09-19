Zuckerberg élőben égette magát porig a termékével együtt

A Meta idei Connect 2025 konferenciáján Mark Zuckerberg a vállalat egyik legfontosabb új fejlesztését, a 799 dolláros Ray-Ban Display okosszemüveget mutatta be. A cél az volt, hogy élőben demonstrálja, mire képes a mesterséges intelligenciával támogatott eszköz: valós idejű információmegjelenítés, fordítás, és azonnali keresés a látottak alapján. A bemutató azonban nem a tervek szerint alakult: a szemüveg a színpadon több funkcióban is csődöt mondott, és a közönség csalódott reakciókkal fogadta a hibás működést.

Mark Zuckerberg élőben égette porig magát az okosszemüvegével együt.

Mi történt a bemutatón?

A Ray-Ban Display legfontosabb újítása a beépített kijelző, amely közvetlenül a lencsére vetíti az AI által feldolgozott információkat. Zuckerberg azt ígérte, hogy a felhasználó például egy tárgyra nézve azonnali információkat kaphat róla, vagy valós idejű fordítást láthat egy idegen nyelvű szövegről. A demó során azonban a rendszer többször lefagyott, a kijelző nem reagált, és az élő fordítás sem működött megfelelően. És itt egy videón látható, amint Zuckerberg nagyon szeretne fogadni egy videóhívást, de a szemüvege ezt másként gondolja:

Meta's AI glasses failed during live demo at Connect 2025



Mark Zuckerberg's $799 Ray-🅱️an Display demo failed, but these might actually be what Google Glass promised a decade ago



Display hovers in your vision, use apps without pulling out your phone. Shipping starts in 2026. pic.twitter.com/TUlyPgj3da — Boi Agent One (@boiagentone) September 18, 2025

Az eset ironikusnak is mondható, hiszen a Meta éppen arra építi stratégiáját, hogy az AI-szemüvegek új korszakot nyitnak a hordozható technológiában. A kudarc ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a termék ne lehetne sikeres – sok szakértő szerint a koncepció valóban közelebb áll ahhoz, amit a Google Glass egy évtizeddel ezelőtt ígért, csak akkor még nem állt rendelkezésre a szükséges technológiai háttér.

Miben különbözik Zuckerberg szemüvege a korábbi próbálkozásoktól?

A Google Glass annak idején forradalminak számított, de hamar megbukott, mert drága volt, kevés funkciót kínált, és adatvédelmi aggályokat is felvetett. A Meta mostani szemüvege több szempontból is előrelépés:

AI-integráció: a mesterséges intelligencia révén a szemüveg nemcsak adatokat jelenít meg, hanem képes kontextus alapján értelmezni, amit a felhasználó lát.

a mesterséges intelligencia révén a szemüveg nemcsak adatokat jelenít meg, hanem képes kontextus alapján értelmezni, amit a felhasználó lát. Valós idejű fordítás és keresés: a lencsére vetített szövegek és információk segíthetnek a mindennapi helyzetekben, utazáskor, munkában vagy tanulásban.

a lencsére vetített szövegek és információk segíthetnek a mindennapi helyzetekben, utazáskor, munkában vagy tanulásban. Hordozhatóság és dizájn: a Ray-Ban keretbe épített technológia sokkal inkább hétköznapi viseletnek tűnik, mint a korábbi futurisztikus, de kényelmetlen eszközök.

Mi lehet a jövő?

Bár a demó kudarca komoly PR-problémát jelent a Meta számára, a technológia potenciálja vitathatatlan.

A hardver és szoftver finomítása után a szemüveg akár valódi áttörést is hozhat, ha sikerül megbízhatóan működő funkciókat nyújtani.

A piac is kedvezőbb lehet, mint tíz éve: a felhasználók ma már hozzászoktak az AI-asszisztensekhez és a hordozható technológiákhoz, így nyitottabbak lehetnek egy ilyen eszközre.