Zuckerberg élőben égette magát porig a termékével együtt

A Meta idei Connect 2025 konferenciáján Mark Zuckerberg a vállalat egyik legfontosabb új fejlesztését, a 799 dolláros Ray-Ban Display okosszemüveget mutatta be. A cél az volt, hogy élőben demonstrálja, mire képes a mesterséges intelligenciával támogatott eszköz: valós idejű információmegjelenítés, fordítás, és azonnali keresés a látottak alapján. A bemutató azonban nem a tervek szerint alakult: a szemüveg a színpadon több funkcióban is csődöt mondott, és a közönség csalódott reakciókkal fogadta a hibás működést.
A Ray-Ban Display legfontosabb újítása a beépített kijelző, amely közvetlenül a lencsére vetíti az AI által feldolgozott információkat. Zuckerberg azt ígérte, hogy a felhasználó például egy tárgyra nézve azonnali információkat kaphat róla, vagy valós idejű fordítást láthat egy idegen nyelvű szövegről. A demó során azonban a rendszer többször lefagyott, a kijelző nem reagált, és az élő fordítás sem működött megfelelően. És itt egy videón látható, amint Zuckerberg nagyon szeretne fogadni egy videóhívást, de a szemüvege ezt másként gondolja:
Az eset ironikusnak is mondható, hiszen a Meta éppen arra építi stratégiáját, hogy az AI-szemüvegek új korszakot nyitnak a hordozható technológiában. A kudarc ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a termék ne lehetne sikeres – sok szakértő szerint a koncepció valóban közelebb áll ahhoz, amit a Google Glass egy évtizeddel ezelőtt ígért, csak akkor még nem állt rendelkezésre a szükséges technológiai háttér.
A Google Glass annak idején forradalminak számított, de hamar megbukott, mert drága volt, kevés funkciót kínált, és adatvédelmi aggályokat is felvetett. A Meta mostani szemüvege több szempontból is előrelépés:
Bár a demó kudarca komoly PR-problémát jelent a Meta számára, a technológia potenciálja vitathatatlan.
A hardver és szoftver finomítása után a szemüveg akár valódi áttörést is hozhat, ha sikerül megbízhatóan működő funkciókat nyújtani.
A piac is kedvezőbb lehet, mint tíz éve: a felhasználók ma már hozzászoktak az AI-asszisztensekhez és a hordozható technológiákhoz, így nyitottabbak lehetnek egy ilyen eszközre.
Az viszont kérdéses, hogy a 799 dolláros ár elég vonzó lesz-e ahhoz, hogy szélesebb körben elterjedjen, vagy inkább rétegeszköz marad a technológia iránt lelkes early adopterek kezében.
