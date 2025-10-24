24 éve jelentették be az első iPodot – így változtatta meg a világot a találmány

2001. október 23-án az Apple bemutatta az első iPodot: egy 5 GB kapacitású, mindössze 185 grammos készüléket, amely a zenehallgatás teljes élményét a zsebünkbe tette. Ez az esemény nemcsak egy új eszköz születését jelentette, hanem egy korszak kezdetét is, amelynek hatásai máig érezhetők – a digitális zeneforradalom, az online zeneipar fejlődése és a hordozható eszközök térhódítása mind innen indult.

2001 október 23-án mutatták be az első generációs iPod-ot

Az első iPod és a zsebre vágható zene

A 2001-ben bemutatott iPod első verziója képes volt akár ezer zeneszám tárolására, miközben mérete és súlya lehetővé tette, hogy bárhová magunkkal vigyük.

Ez akkoriban forradalminak számított – főként, ha figyelembe vesszük, hogy az akkor már létező MP3-lejátszók jellemzően csak néhány tucat szám tárolására voltak alkalmasak, a CD-lejátszók pedig jóval nagyobbak és sérülékenyebbek voltak.

Hogy az akkoriban a piacról lassan kiszoruló Walkman zenetárolási mennyiségéről és minőségéről ne is beszéljünk.

Az első iPodok hardveresen manapság szinte nevetségesek lennének, de akkoriban elképesztőek voltak

Fotó: techable.com

Az Apple nemcsak egy hardvert adott a felhasználók kezébe, hanem egy teljes zenei ökoszisztémát is: az iTunes szoftverrel egyszerűvé vált a zenék rendszerezése, szinkronizálása, majd később megvásárlása is. Ez a platformszintű gondolkodás később az Apple többi termékénél is alapelvvé vált.

A zeneipar átalakulása az iPod hatására

Az iPod és az iTunes megjelenése új korszakot nyitott a globális zeneiparban. A fizikai hordozók – mint a CD vagy a kazetta – eladásai meredeken csökkentek, miközben a digitális zeneletöltések és később a streamingszolgáltatások kerültek előtérbe. Az iTunes Store 2003-as indulása után gyorsan a világ egyik legjelentősebb online zeneáruházává vált, és új, legális alternatívát kínált a zenehallgatásra a fájlmegosztó korszak után.

A jogdíjak kezelése, az előadók bevételi modelljei, sőt a zenei karrierek felépítése is új alapokra került.

Az iPod – bár egy kis eszköz volt – óriási hatással volt a háttériparra is: új terjesztési modellek születtek, a rádiók és a lemezkiadók szerepe átalakult, és a zenei ízlés is egyre inkább személyre szabottá vált.