Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Ki gondolta volna?

Zelenszkij beszólt a budapesti békecsúcsra – Menczer válaszát nem teszi zsebre

Sport

Bajban a Liverpool, máris felmerült Jürgen Klopp visszatérése

8K

8K felbontású álommonitort készített az ASUS

56 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Profi tartalomkészítőknek szánja. Bármikor képes kalibrálni a színeit a 8K felbontású szörnyeteg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
8KmonitorAsus

Az Asus bemutatta a kimondottan kreatív szakembereknek szánt, legújabb csúcsmonitorát. A ProArt Display 8K PA32KCX modell Mini-LED panelt használ, a 32 hüvelykes megjelenítője 7680×4320 pixeles. A kijelző 4032 zónás fényerő-szabályzással és 1200 nites csúcs fényerővel rendelkezik, így a kontraszt és a HDR vezérlése terén majdnem eléri az OLED monitorok szintjét.

Motorizáltan működő színkalibráló eszközt is kapott az ASUS ProArt Display 8K PA32KCX
Motorizáltan működő színkalibráló eszközt is kapott az ASUS ProArt Display 8K PA32KCX
Fotó: ASUS

A ProArt sorozat többi tagjához hasonlóan ez a monitor sem a játékosoknak, hanem az alkotóknak készült: fotók és videók szerkesztésére, grafikai munkára való. Emiatt a frissítési sebesség és a válaszidő másodlagos jelentőségűek, az előbbi legfeljebb 60 Hz, helyettük a színhűség, a fényerő, továbbá az általános képminőség a fontos szempontok.

Az Asus szerint a monitor a DCI-P3 színtér 97%-át és az Adobe RGB színtér 95%-át képes megjeleníteni, a HDR tekintetében pedig a HDR10, a Dolby Vision és a HLG formátumokat ismeri.

Képes önmagát kalibrálni a 8K monitor

Az új ProArt megjelenítő nagy érdekessége, hogy motorizált koloriméterrel is rendelkezik, így képes ellenőrizni a színhűségét és kalibrálni a színeit.

A kijelző csatlakozói között található Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1, továbbá HDMI 2.1, a KVM funkcióval pedig lehetővé teszi, hogy két számítógépet is lehessen használni rajta keresztül ugyanazzal az egérrel és billentyűzettel.

Az ASUS tájékoztatása szerint a ProArt Display 8K PA32KCX még októberben piacra kerül, az ára pedig bruttó 8999 euró lesz, ami alatt olyan 3,5 millió forintot kell érteni.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!