8K felbontású álommonitort készített az ASUS

Az Asus bemutatta a kimondottan kreatív szakembereknek szánt, legújabb csúcsmonitorát. A ProArt Display 8K PA32KCX modell Mini-LED panelt használ, a 32 hüvelykes megjelenítője 7680×4320 pixeles. A kijelző 4032 zónás fényerő-szabályzással és 1200 nites csúcs fényerővel rendelkezik, így a kontraszt és a HDR vezérlése terén majdnem eléri az OLED monitorok szintjét.

Motorizáltan működő színkalibráló eszközt is kapott az ASUS ProArt Display 8K PA32KCX

Fotó: ASUS

A ProArt sorozat többi tagjához hasonlóan ez a monitor sem a játékosoknak, hanem az alkotóknak készült: fotók és videók szerkesztésére, grafikai munkára való. Emiatt a frissítési sebesség és a válaszidő másodlagos jelentőségűek, az előbbi legfeljebb 60 Hz, helyettük a színhűség, a fényerő, továbbá az általános képminőség a fontos szempontok.

Az Asus szerint a monitor a DCI-P3 színtér 97%-át és az Adobe RGB színtér 95%-át képes megjeleníteni, a HDR tekintetében pedig a HDR10, a Dolby Vision és a HLG formátumokat ismeri.

Képes önmagát kalibrálni a 8K monitor

Az új ProArt megjelenítő nagy érdekessége, hogy motorizált koloriméterrel is rendelkezik, így képes ellenőrizni a színhűségét és kalibrálni a színeit.

A kijelző csatlakozói között található Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1, továbbá HDMI 2.1, a KVM funkcióval pedig lehetővé teszi, hogy két számítógépet is lehessen használni rajta keresztül ugyanazzal az egérrel és billentyűzettel.

Az ASUS tájékoztatása szerint a ProArt Display 8K PA32KCX még októberben piacra kerül, az ára pedig bruttó 8999 euró lesz, ami alatt olyan 3,5 millió forintot kell érteni.

