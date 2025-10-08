Mi az a 8K? Van értelme a pénzkidobáson kívül? – mutatjuk

Egy friss tanulmány megállapította: a tipikus lakásméret és nézelési távolság mellett a nagyképernyős 4K‑s és 8K‑s televíziók nem kínálnak számottevő látványbeli előnyt a korábbi teljes HD‑ vagy 2K‑képernyőkhöz képest. A publikáció arra is rávilágít, hogy az emberi látás élessége – pixelenként mérve – már korábban is meghaladta a gyártók által hirdetett sebességet, így újabb pixelekkel ritkán érünk el érdemi fejlődést.

Lehet, hogy a 8K felbontásnak már nincs is értelme?

Minden határon túl van a 8K?

A tanulmány szerzői – a University of Cambridge és a Meta kutatócsoportja – a „pixelek per fok” (PPD) mérőszámot pontosították újra. Annak kiderítésére törekedtek, hogy az emberi szem valójában mekkora felbontást képes észlelni a tényleges látási távolságokon. A vizsgálatok szerint az átlagos megfigyelők még szürkeárnyalatos képek esetén is 94 PPD‑t tudtak megkülönböztetni, ami meghaladta a hagyományos 60 PPD‑s 20/20‑as látásértéket. A színes teszteknél ez az érték 89 PPD‑re esett vissza, míg sárga‑lila vonalakat vizsgálva csak 53 PPD‑t értek el.

A kutatók egy kísérletben 27 hüvelykes (kb. 68 cm) 4K‑monitorral (3840 × 2160 képpont) vizsgálták, hogy különböző távolságokról mikor nem tudják a tesztalanyok megkülönböztetni a finom vonalakat a szürke mezőtől. Az eredmények szerint, ha bizonyos látási távolság fölött vagyunk, a felbontás növelése már nem hoz vizuálisan érzékelhető javulást. Egy tipikus 44‑hüvelykes (kb. 112 cm) televízió‑méret és kb. 2,5 m‑es nézési távolság esetén a 8K‑felbontás elvileg határokon túl van – azaz a szemünk már nem látja a különbséget.

Mi következik ebből a vásárlóknak?

A kutatók közzétettek egy táblázatot és egy ingyenes online kalkulátort is, amely segít eldönteni, hogy az adott képernyőméret és nézési távolság alapján valóban érdemes‑e 4K‑ról 8K‑ra váltani. Ha a kalkulátor alapján a beállításunk már meghaladja az észlelési küszöbértéket, akkor újabb pixelek hozzáadása szinte felesleges lehet. Összegzésként a tanulmány azt javasolja: “Ha valaki már rendelkezik egy 4K‑s, 112 cm‑es képernyővel és kb. 2,5 m‑ről nézi azt, akkor az 8K‑sra való váltás már nem hoz érdemi élesség‑javulást.”