Folyamatosan érkeznek az anekdotális beszámolók arról, hogy egyre többen mindent megbeszélnek a ChatGPT chatbottal, legyen szó gyakorlatias kérdésekről, magánéletbeli problémákról, vagy éppen bűnözésről. Most eljutottunk odáig, hogy egy 19 éves amerikai vandál ellen a ChatGPT szolgáltatott terhelő bizonyítékot, miután bevallotta a chatbotnak a tettét, és arról kérdezgette, hogy szerinte megússza-e a bűnözést.

A vandál Ryan Schaefer egy rossznak ítélt buli után kezdett kocsikat rongálni

Fotó: Springfield Police Department

Ryan Schaefer augusztus utolsó vasárnapján vadult meg, hajnali három magasságában összesen 17 autót rongált meg a Missouri Állami Egyetem parkolójában.

Többek közt szélvédőket tört be, visszapillantó tükröket tört le, motorháztetőket horpasztott be, ablaktörlőket tört le a helyükről.

A rendőrség még nem tudja, hogy mekkora összkárt okozott a rossznak ítélt buli miatt megvadult fiatal, de egy Honda Accord tulajdonosának 2489 dolláros (~824 ezer forintos) javítási árajánlatot adott a szerviz, és ez egyetlen kocsi a 17-ből.

A ChatGPT adta a terhelő bizonyítékot a vandál ellen

Schaefert klasszikus módszerekkel, közterületi biztonsági kamerák és mobiltornyos adatok alapján azonosította a rendőrség. A kihallgatásakor tagadta, hogy bármi köze lenne a másfél tucat kocsi megrongálásához, de elismerte, hogy lát némi hasonlóságot a felvételeken látható elkövető és maga között.

Ezt követően beleegyezett az iPhone-jának az átnézésébe, mire a rendőrök egyrészt újabb adatok alapján képesek voltak a bűnelkövetés időpontjában a helyszínhez kötni, másrészt pedig megtalálták a ChatGPT-vel folytatott beszélgetését.

Ebben bevallotta a bűntény elkövetését, és kíváncsi volt, hogy vajon megússza-e, börtönbe kerülhet-e a vandalizmus miatt. Aztán dühében a ChatGPT-t is megfenyegette. Hazaérve kissé lenyugodott, állítása szerint jó érzés volt megrongálni a „haszontalan szemetek” kocsijait, a tulajdonosaik pedig „megérdemlik, hogy megerőszakolják és megöljék” őket. Végül kijelentette, hogy „tavaly is megúszta”.

Idén nem fogja megúszni. A vádemelésig 7500 dollár óvadék ellenében kerülhet szabadlábra, nem teheti be a lábát az elsősorban alkohol árusítására szolgáló boltokba, GPS-es nyomkövetőt kell viselnie, továbbá véletlenszerűen drog- és alkoholteszteknek fogják alávetni.