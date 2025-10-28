Meglepetés: személyi igazolványt kérhet az Android

Az elmúlt hónapokban a Google részben mesterséges intelligenciával végzett életkor-ellenőrzést vezetett be több szolgáltatásában, köztük a YouTube-on és a Keresőben, most pedig az Android egyik legfontosabb felületére, a Play Áruházba is megérkezett ez az újdonság. A felhasználóknak bizonyítaniuk kell, hogy elmúltak 18 évesek, különben nem tölthetnek le bizonyos appokat.

Itt a vége, személyit kérhet az appok letöltése előtt az Android programboltja

Fotó: Julio Lopez / Unsplash

A korellenőrzés többféleképpen is elvégezhető lehet ezen a weblapon: személyi igazolvány megosztásával, szelfi készítésével, bankkártyás azonosítással, vagy külső szolgáltatáson keresztül.

Országonként eltérhet, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre. Az olyanokat nem háborgatja a feleslegesen a Google, akik esetében már meglévő jelek alapján garantáltnak veszi, hogy felnőttkorúak.

Miért van szükség Androidon is az életkor bizonyítására?

A többség számára jó eséllyel nem tetsző ellenőrizgetés hátterében az Egyesült Államokon kívüli és belüli, már meghozott vagy hamarosan várhatóan megszavazásra kerülő jogszabályok állnak.

Az USA több államában – például Texasban, Utah-ban és Louisianában – már elfogadták azokat a törvényeket, amelyek előírják az életkor kötelező ellenőrzését az online szolgáltatások számára. Bár ezek a jogszabályok csak 2026–2027 között lépnek életbe, a Google már most megkezdte a felkészülést a törvényeknek való megfelelésre.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!