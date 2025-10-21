Másodjára is borzasztóan lebőghet az Apple

Az Apple a jövő év elején tervezi bemutatni a mesterséges intelligenciával felturbózott Siri asszisztenst az iOS 26.4 frissítéssel, ám a belső tesztek egyelőre nem ígérnek sok jót. A Bloomberg számára tudósító Mark Gurman forrásai szerint több mérnök súlyos teljesítménybeli problémákról számolt be, és attól tartanak, hogy újból kudarcot vallhat a projekt.

Részben az a gond, hogy nem kíván őrült költségű, MI adatközpontokat üzemeltetni az Apple

Fotó: Nate Johnston / Unsplash

A Siri fejlesztése már több mint egy éve késésben van, eredetileg az iOS 18 ciklusban szerették volna elérhetővé tenni az MI-alapú működést a hangasszisztensben, de totális kudarcot vallott az ötlet.

Az Apple persze próbálja menteni a menthetőt, rögtön két csapatot is ráállított az MI-alapú Siri fejlesztésére: az egyik teljesen a felhasználó eszközén próbálja implementálni a mesterséges intelligenciás funkciókat, míg a másik csapat felhőalapú feldolgozással próbálkozik, konkrétan a Google Geminit használva.

Nagy lemaradásban van az Apple

Az Apple mesterséges intelligenciás problémáinak gyökere, hogy a vállalat nem kezdett el időben foglalkozni az új technológiával, igencsak minimális erőfeszítést tett a kutatásába. Emiatt házon belül nem rendelkezik annyira fejlett megoldásokkal, mint amelyeket az OpenAI vagy a Google kínálnak.

Hab a tortán, hogy az Apple nem kíván milliárd dollárokat számolatlanul égető, gigászi felhős infrastruktúrákat üzemeltetni, hogy MI-alapú funkciókat nyújtson a termékeit használók számára.

Helyette azt szeretné, hogy az MI-funkciók közvetlenül az ügyfelek mobiljain, táblagépein, számítógépein fussanak, mert így a kutatási és fejlesztési költséget leszámítva nem kerülne pénzébe azok nyújtása, plusz teljes maradna a vevők adatainak és magánszférájának a védelme.

Viszont a helyileg futó MI-modelleknek pitiáner számítási teljesítménnyel és memóriával kell beérniük, így lényegében nagyon buták a felhőben futó ChatGPT-hez vagy a Geminihez képest, és valamiféle forradalmi felfedezés nélkül ez nagyon sokáig így is marad majd.

