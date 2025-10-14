Hírlevél

Apple TV

Kolosszális zűrzavart okozott az Apple

Már három termékre hivatkozik ugyanazon a néven. Átnevezte a videóstreamelőjét az Apple.
Az Apple általában hangsúlyt fektet arra, hogy ne zavarja össze a vevőket a termékeinek és a szolgáltatásainak fura elnevezéseivel, azonban most szükségét érezte, hogy hozzátegye a magáét a techipari névkáoszhoz. A cég bejelentette az Apple TV+ havidíjas videóstreamelőjének átnevezését, a szolgáltatás mostantól kezdve simán Apple TV névre hallgat.

Már három dologra is gondolhat az, aki kimondja az Apple TV kifejezést
Már három dologra is gondolhat az, aki kimondja az Apple TV kifejezést
Fotó: MAHZA D'BRATA / Unsplash

A névváltás hosszú távon valószínűleg egyszerűsíti majd a dolgokat, azonban rövid távon csak extra káoszt okoz. A problémát az jelenti, hogy a mostani átnevezéssel a vállalat már három eltérő dologra hivatkozik Apple TV néven: 

  • a HDMI portba dugható tévéokosító kütyüjére, 
  • a tévéokosító kütyün elérhető alkalmazásra, amiben többek közt elő lehet fizetni a havidíjas videószolgáltatására,
  • és most már magát a havidíjas videószolgáltatást is így nevezi.

Inkább átnevezést, mint áremelést találjon ki az Apple

Az Apple TV (streamingszolgáltatás) az iparági trendeknek megfelelően drágul, a legutóbb számos piacon augusztusban emelte meg az árát a vállalat, így az USA-ban hat év alatt már háromszorosára nőtt a költsége. 

A magyar előfizetők egyelőre megúszták, hogy többet kelljen fizetniük az Apple TV-ért, itthon maradt 2790 forint a szolgáltatás ára.

Ez persze biztosan nem marad így sokáig, bármelyik pillanatban jöhet az áremelés, részben mivel a rivális szolgáltatások már elküldték 3500-4000 forint környékére az áraikat.

