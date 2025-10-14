Kolosszális zűrzavart okozott az Apple

Az Apple általában hangsúlyt fektet arra, hogy ne zavarja össze a vevőket a termékeinek és a szolgáltatásainak fura elnevezéseivel, azonban most szükségét érezte, hogy hozzátegye a magáét a techipari névkáoszhoz. A cég bejelentette az Apple TV+ havidíjas videóstreamelőjének átnevezését, a szolgáltatás mostantól kezdve simán Apple TV névre hallgat.

Már három dologra is gondolhat az, aki kimondja az Apple TV kifejezést

A névváltás hosszú távon valószínűleg egyszerűsíti majd a dolgokat, azonban rövid távon csak extra káoszt okoz. A problémát az jelenti, hogy a mostani átnevezéssel a vállalat már három eltérő dologra hivatkozik Apple TV néven:

a HDMI portba dugható tévéokosító kütyüjére,

a tévéokosító kütyün elérhető alkalmazásra, amiben többek közt elő lehet fizetni a havidíjas videószolgáltatására,

és most már magát a havidíjas videószolgáltatást is így nevezi.

Inkább átnevezést, mint áremelést találjon ki az Apple

Az Apple TV (streamingszolgáltatás) az iparági trendeknek megfelelően drágul, a legutóbb számos piacon augusztusban emelte meg az árát a vállalat, így az USA-ban hat év alatt már háromszorosára nőtt a költsége.

A magyar előfizetők egyelőre megúszták, hogy többet kelljen fizetniük az Apple TV-ért, itthon maradt 2790 forint a szolgáltatás ára.

Ez persze biztosan nem marad így sokáig, bármelyik pillanatban jöhet az áremelés, részben mivel a rivális szolgáltatások már elküldték 3500-4000 forint környékére az áraikat.

