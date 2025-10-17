A falaikban tárolhatják az áramot a házak

Szenzációs hír érkezett az MIT háza tájáról, az egyetem kutatói képesek voltak drámai mértékben növelni a beton akkumulátoruk energiatárolási kapacitását. A fejlesztés lényege, hogy cementet, vizet és korom nanorészecskéket kombinálva olyan vezetőképes betont hoztak létre, amely képes villamos áram elraktározására.

Képes villamos áramot tárolni az MIT különleges betonja

Fotó: MIT

Az MIT szerint a találmányuk igazából nem akku, inkább kondenzátorként viselkedik. Ez óriási előny lehet, hiszen az anyag képes nagyon gyorsan felvenni és leadni a töltést, így alkalmas lehet napenergia vagy szélenergia gyors elraktározására.

Óriásit fejlődött az áramtároló beton

Az áram tárolására képes betont eredetileg 2023-ban mutatta be az MIT, nemrég pedig leleplezte a továbbfejlesztett változatát. A kutatók szerint a korábbi változat esetén körülbelül 45 köbméter betonra volt szükség ahhoz, hogy tárolni lehessen egy átlagos háztartás napi energiaigényét, azonban az új változatban már 5 köbméter is elég ehhez, azaz majdnem megtízszerezték az áramtárolási képességet.

Ezt azt jelenti, hogy egy átlagos méretű család ház beton alapja elméletben több napra elég villamos energia tárolására lehet képes. Emellett persze járdák és egyéb beton dolgok is felhasználhatóak lehetnek energia elraktározására.

Az MIT egyelőre nem firtatta, hogy az alapban és esetleg a falakban áramot tároló házak mikor válhatnak valósággá, egész pontosan milyen gyakorlati problémákat kell megoldani ehhez. Márpedig ilyenek biztosan vannak, csak a legnyilvánvalóbbat kiemelve az óriási mennyiségű töltést tárolni képes beton garantáltan biztonsági kockázatot hordoz magában.

Mi történik, ha meg kell fúrni vagy vágni az anyagot, megsérül valamiféle baleset során, vagy az idő vasfoga miatt elkezd széthullani?

Ennek megfelelően az otthon jelentős mennyiségű energiát tárolni kívánóknak a belátható jövőben még nem lesz más választásuk, minthogy akkukat használjanak. Viszont ha sikerül a remélt módon hasznosítani az MIT betonját, az teljesen új korszakot nyithat a lakossági és ipari áramtermelésben és áramtárolásban, így érdemes szurkolni a projekt sikeréért.