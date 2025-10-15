Új trend terjed a Tiktokon – a szülők sikítófrászt kaptak!

Mindig képesek újat mutatni a gyerekek, mikor a szüleik sírba tételéről van szó. Most olyan szintre hágott egy új csínytevés, hogy amerikai és brit rendőrségek is kénytelenek voltak nyilvános tájékoztatásokat kiadni, a generatív mesterséges intelligenciával szórakozó gyerekek új trendet népszerűsítenek a TikTok és a Snapchat szolgáltatásokban a szüleik átverésére.

A gyerekek efféle, MI-vel hamisított képeket küldözgetnek a hajléktalanos átverés keretében a szüleiknek

Fotó: an1cole33 / The Verge

A koncepció végtelenül egyszerű, a gyerekek fotót készítenek otthon, majd megkérik a mesterséges intelligenciát, hogy retusáljon egy rossz bőrben lévő hajléktalant a képre. Ezt követően elküldik a képet a szüleiknek azzal, hogy beengedtek egy hajléktalant a lakásba, esetleg az illetéktelenül behatolt oda, és éppen eszik, alszik, nem hajlandó távozni.

Néha azt füllentik mellé, hogy a hajléktalan állítólag ismeri őket, valamiféle régi ismerősüknek mondja magát.

Nem csak a szülőknek okoz gondot az átverés

A hajléktalanos átverés mostanra olyan népszerűvé vált, hogy a rendőrségek nyilvános közleményekben kezdték felhívni rá a lakosság figyelmét, miután a hamis képek láttán egyre több aggódó szülő kezdte hívogatni a segélyvonalakat.

Bejelentés esetén a járőröknek hivatalból a helyszínre kell sietniük, hogy utánajárjanak az ügynek, mire kiderül, hogy a gyerekek csak közösségi médiában látott csínyt űznek a szüleikkel, ami nem a legjobb módja a rendfenntartói kapacitások felhasználásának.

