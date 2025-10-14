Menet közben robbantak le az autók a hibás szoftverfrissítéstől

Folytatják a Benny Hill Show prezentálását az autógyártók, a múlt héten a Jeep adott ki drámai meglepetést okozott szoftverfrissítést Wrangler 4xe hibrid modelljére. Az Uconnect infotainment rendszerre települt szoftverfrissítéssel első blikkre nem volt baj, azonban a terepjárók tulajdonosai később menet közben elveszítették a hajtást, nem volt hajlandó többé gyorsítani az autójuk.

Hibás szoftverfrissítés miatt hagyták cserben a gazdáikat a Jeep Wrangler 4xe autók

Emiatt az út szélén ragadtak a kocsikkal, és nem tudtak mit kezdeni vele, el kellett vontatni a Jeepjüket. Voltak olyanok, akiket az autópályán haladva ért az üzemzavar, ami extra veszélyessé tette mind a lerobbanást, minden pedig a kocsi mentését.

Ezt tehetik az érintett autóval rendelkezők

Az első panaszok befutását követően a Jeep gyorsan visszavonta a hibás szoftverfrissítést, mostanra pedig kiadott egy javított frissítést. Ennek a telepítését követően újból működnek majd az átmenetileg tönkretett autók, és az ígéret szerint nem fog megint előjönni a hiba.

A Jeep szerint aki már telepítette a hibás frissítést a Wrangler 4xe hibridjére, de még nem jelentkezett nála a hiba, az a javított szoftver telepítéséig kerülje a tisztán elektromos és a hibrid hajtási módokat.

Amennyiben csak a belső égésű motorral van hajtva az autó, akkor nem jelentkezik a gond.

