Egy baba okozta a vesztüket – kétségbeesett hörgésüket az egész világon hallani

A teljes reklámipar és a streamingszolgáltatások tiltakozása ellenére Kalifornia állam kétpárti támogatással új törvényt fogadott el, amelyet egy álmából felzavart baba inspirált. A 2026 júliusától életbe lépő szabályozás megtiltja a Netflixhez, a Huluhoz vagy az Amazon Prime-hoz hasonló szolgáltatásoknak, hogy a műsorokénál hangosabbnak vélt hangerőn adják le a reklámokat.

Megkeserülte a hirdetőipar, hogy megzavarta a baba álmát

Fotó: Hollie Santos / Unsplash

Ez ismerősen hangozhat, Magyarországon a 2011-ben életbe lépett Médiatörvény vetett véget ennek a jelenségnek, de 2010 óta Kaliforniában is van ugyanilyen törvény. Viszont ezek csak a lineáris adásokra vonatkoznak, ami alatt a klasszikus tévéadást vagy rádióadást kell érteni, a modern streaming szolgáltatókra nem érvényesek a reklámok hangerejével kapcsolatos kitételek.

Felébredt az üvöltő reklámtól a baba

A Gavin Newsom kormányzó által a napokban aláírt törvény véget vet ennek az állapotnak, a streaming szolgáltatásokra is kiterjeszti az üvöltő reklámok tiltását. A törvényt jegyző Tom Umberg szenátor elmondta, hogy az egyik munkatársa adta az ötletet, akinek a kisbabáját felébresztették a hirtelen felhangosodó reklámok, miután nagy nehézségek árán végre sikerült elaltatni.

A streaming szolgáltatások és a reklámipar természetesen ellenezték a törvényt, de lepattantak a törvényhozókról a vélt és valós hangerőkkel kapcsolatos magyarázataik. Másfél évtizede is ugyanezzel jöttek, mikor az üvöltő tévéreklámok betiltása ellen tiltakoztak.

Magyarországon az üvöltő reklámos problémával még nem találkozhattak a streaming szolgáltatások előfizetői, mivel itthon egyelőre semelyik sem vezette be a hirdetések mutatásáért cserébe olcsóbb csomagokat. Helyette csak alap hangerőn drágulnak, a napokban épp az HBO Max jelentett be áremelést.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!