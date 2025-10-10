Nagyon kínos: kiszivárgott 400 ezer férfi beszélgetése a chatbot barátnőikkel

Szinte fű alatt sokkolóan népszerűvé váltak flörtölési célra a mesterséges intelligenciás chatbotok, azonban a felhasználóiknak nem csak attól kell félniük, hogy a szolgáltatások lekapcsolása vagy módosítása miatt elveszítik a digitális fiújukat vagy barátnőjüket.

Rábízták a képzeletre a kutatók, hogy pontosan miket mondtak a chatbot barátnőiknek a felhasználók

Fotó: Daniel Reche / Unsplash

A Cybernews beszámolója alapján súlyos adatvédelmi botrányba keveredett Chattee Chat és a GiMe Chat. A mobilappok mögött ugyanaz a hongkongi Imagime Interactive nevű cég áll, és noha az adatvédelmi tájékoztatója szerint elsődleges prioritásának véli a felhasználói adatok védelmét, de mégis elfelejtett lejelszavazni néhány szervert.

Nem kímélték a chatbot barátnőiket a felhasználók

A biztonsági kutatók egy különleges internetes keresőmotorral találták meg a chatappok védetlen szervereit. Állításuk szerint a megfelelő link birtokában olyan 400 ezer felhasználó 43 millió chatüzenete, továbbá 600 ezer képe és videója volt szabadon böngészhető.

A kutatók semmilyen konkrét példát sem hoztak nyilvánosságra, de állításuk szerint munkahelybarát tartalmakkal nem igazán találkoztak a szervereken való turkálásuk során.

Az érintett felhasználók óriási mázlijára a neveik, az e-mail-címeik, és a fizetési adataik nem voltak elérhetőek a szervereken. Viszont az IP-címeikhez és az eszközadataikhoz hasonló információk rendelkezésre álltak, ezek alapján leleplezhető lehet a személyazonosságuk.

A kutatók szerint a két mobilapp körülbelül 1 millió dollár bevételt generált in-app vásárlásokon keresztül. A legtöbbet költött felhasználó olyan hatmillió forintnak megfelelő 18 ezer dollárt égetett el a virtuális barátnőjével való chatelések felturbózására.

A biztonsági szakemberek riasztására az Imagime mostanra lejelszavazta a szervereit, így nem lehet már szabadon böngészni az érzékeny adatokat. A cég nem kommentálta a súlyos adatvédelmi incidenst, így azt sem tudni, hogy történt-e rosszindulatú hozzáférés a felhasználók adataihoz.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!