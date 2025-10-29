Jó hír a játékrajongóknak! Ingyen játszható a népszerű játék

Az Electronic Arts elérhetővé tette az óriási kritikai és üzleti sikerrel a napokban piacra dobott Battlefield 6 lövöldözős játékának battle royale spinoffját. A Battlefield REDSEC egy teljesen különálló, free-to-play üzleti modellű játék, leginkább a Call of Duty Warzone ellen indul a csatába, bár persze a Fortnite-ot és a hasonló címeket kedvelők érdeklődésére is számot tarthat.

Elérhető az ingyenesen játszható Battlefield REDSEC battle royale játék

Fotó: Battlefield Studios

A Battlefield REDSEC egyetlen pályát tartalmaz, az EA szerint a Fort Lyndon a játéksorozat történetének eddigi legnagyobb méretű térképe, a meccsekben egyszerre akár száz játékos is részt vehet.

A fejlesztők próbáltak újítani, a tipikus battle royale mellett elérhető egy Gauntlet nevű játékmód is. Ebben nyolc darab, négyfős csapat torna stílusban versenghet egymással, öt perces időlimit mellett kell teljesíteniük a kitűzött célokat.

Nem kell erőmű a Battlefield REDSEC futtatásához

Az új battle royale játék PlayStation 5 és Xbox Series konzolok mellett PC-re is elérhetővé vált, és a Battlefield 6-hoz hasonlóan kifejezetten moderált a gépigénye. Viszont a csalásvédelme megköveteli a TPM 2.0 modult, az aktív Secure Boot és virtualizáció funkciókat, továbbá a Windows Defenderben is aktiválni kell a Magelkülönítést (Memóriaintegritást). Ezek sok gamer számára kínaiul hangozhatnak, de kénytelenek lesznek beletanulni az újmódi dolgokba, a Call of Duty: Black Ops 7 is megköveteli a TPM-et és a Secure Bootot.

Battlefield REDSEC minimum gépigény:

64 bites Windows 10

AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i5-8400 processzor

16 GB RAM, 55 GB szabad hely

AMD Radeon RX 5600 XT (6 GB) / NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 GB) / Intel Arc A380 videókártya

Battlefield REDSEC ajánlott PC:

Windows 11

AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-10700 processzor

16 GB RAM, 55 GB szabad hely

AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / Intel Arc B580 videókártya

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!