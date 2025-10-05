A mesterséges intelligencia már az internetezést is felforgathatja, a Perplexity szabadon telepíthetővé és használhatóvá tette az eddig csak szűk kör számára kínált Comet böngészőjét. A Windows és macOS rendszerekre elérhető alkalmazás megpróbálja újradefiniálni az internetes keresést és a produktivitást: nem csak könnyen elérhető belőle a vállalat chatbotja, de ügynökként próbál viselkedni, akár e-mailek küldéséhez hasonló feladatok is rábízhatóak.

Nem lehet észrevétlenül végrehajtani a CometJacking támadást. Viszont mire leesik a felhasználóknak, hogy mi történik a böngészőjükben, addigra már megtörtént a baj

Fotó: RDNE Stock project

A Perplexity szerint a Comet célja, hogy a háttérben folyamatosan dolgozó MI-asszisztensével segítse a kutatást, a munkát, vagy akár az online vásárlást, miközben „valódi válaszokat, tettekben megnyilvánuló hasznos segítséget, és kevesebb böngészés közbeni, zavaró tényezőt” ígér.

Biztonsági rémálom a mesterséges intelligenciás böngésző

Mindez nagyon jól hangzik, de a LayerX kiberbiztonsági cég máris rámutatott, hogy az MI-központú böngésző kibertámadások teljesen új típusát teszi lehetővé, már demonstrálta is a CometJacking névre keresztelt támadást.

Ennek során az áldozatnak elég egy rossz linkre kattintani, mire a támadó utasításokat adhat a Cometben futó MI-ügynöknek, így például adatokat lophat ki a böngészőből. A konkrét demonstráció során e-maileket loptak ki a Cometből, az adatokat pedig feltöltötték egy távoli szerverre.

A cég szerint ha nem is lehet teljesen észrevétlenül végrehajtani a támadást, de akkor is brutális biztonsági hibának és támadási felületnek mondható, céges környezetekben különösen pusztítónak bizonyulhat.

A kiberbiztonsági vállalat szerint korábban már értesítették a Perplexity-t a támadásról, ám az illetékesei lesöpörték az asztalról a CometJackinget, állításuk szerint annak „nincs biztonsági jelentősége”. Üzleti érdekek ide vagy oda, ez mellbevágóan felelőtlen hozzáállás, így az internetezés közbeni biztonságukra bármit is adók jobban teszik, ha egyelőre maradnak a klasszikus böngészők használatánál.

