Riválist állít a Chrome böngészőnek a Samsung

Váratlanul feltámadt egy jó ideje halottnak hitt kezdeményezés, a Samsung számítógépekre is elérhetővé teszi az androidos mobilokon népszerű Samsung Internet böngészőjét. Az alkalmazás Windows 10 és Windows 11 rendszereken lesz használható, az első nyilvános béta verzióját az amerikai és a dél-koreai felhasználók már telepíthetik is, de hamarosan bárki elviheti majd egy körre.
Az elvárhatónak megfelelően a Samsung Internet számítógépes változata képes lesz adatokat szinkronizálni az androidos alkalmazással. Emiatt több eszközön való használat esetén mindig elérhetőek lesznek és naprakészek maradnak a könyvjelzőkhöz, a mentett jelszavakhoz, vagy a böngészési előzményekhez hasonló információk a készülékek között.
Galaxy AI funkciók is vannak a böngészőben
Az iparági trendeknek megfelelően a Samsung sem feledkezett meg arról, hogy Galaxy AI mesterséges intelligenciás funkciókat tegyen a számítógépes böngészőjébe, első körben a weblapok szövegének az összefoglalása és a fordítása lesznek elérhetőek.
Ezen túlmenően a számítógépes böngésző elvileg minden funkciót támogat, amely a mobilos verzióban is elérhető, így például extra magánszféravédelmi és reklámblokkolási funkciókat is kínál.
Szintén közös a két változatban, hogy a Chrome motorját használják, így elméletileg a sebességgel és a weblapokkal való kompatibilitással sem lesz gond.
A számítógépes Samsung Internetet kipróbálni kívánók a hivatalos weblapon kérhetnek értesítést az elérhetővé válásáról.
