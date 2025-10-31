Riválist állít a Chrome böngészőnek a Samsung

Váratlanul feltámadt egy jó ideje halottnak hitt kezdeményezés, a Samsung számítógépekre is elérhetővé teszi az androidos mobilokon népszerű Samsung Internet böngészőjét. Az alkalmazás Windows 10 és Windows 11 rendszereken lesz használható, az első nyilvános béta verzióját az amerikai és a dél-koreai felhasználók már telepíthetik is, de hamarosan bárki elviheti majd egy körre.

Androidos mobilok és tabletek után windowsos számítógépekre is jön a Samsung Internet böngésző

Fotó: Samsung

Az elvárhatónak megfelelően a Samsung Internet számítógépes változata képes lesz adatokat szinkronizálni az androidos alkalmazással. Emiatt több eszközön való használat esetén mindig elérhetőek lesznek és naprakészek maradnak a könyvjelzőkhöz, a mentett jelszavakhoz, vagy a böngészési előzményekhez hasonló információk a készülékek között.

Galaxy AI funkciók is vannak a böngészőben

Az iparági trendeknek megfelelően a Samsung sem feledkezett meg arról, hogy Galaxy AI mesterséges intelligenciás funkciókat tegyen a számítógépes böngészőjébe, első körben a weblapok szövegének az összefoglalása és a fordítása lesznek elérhetőek.

Ezen túlmenően a számítógépes böngésző elvileg minden funkciót támogat, amely a mobilos verzióban is elérhető, így például extra magánszféravédelmi és reklámblokkolási funkciókat is kínál.

Szintén közös a két változatban, hogy a Chrome motorját használják, így elméletileg a sebességgel és a weblapokkal való kompatibilitással sem lesz gond.

A számítógépes Samsung Internetet kipróbálni kívánók a hivatalos weblapon kérhetnek értesítést az elérhetővé válásáról.

