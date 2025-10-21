Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Robbanás történt a Mol százhalombattai finomítójában hétfő este – vörösre festette az eget a lángoló üzem

akkumulátor

Percek alatt feltölthetőek ezek az új ceruzaelemek

40 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nagyon gyorsan feltölthetőek és szinte örök életűek. Már előrendelhetőek az új fajta ceruzaelemek. De persze van velük egy baj is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
akkumulátorceruzaelemkondenzátor

Ki gondolta volna, hogy ennyi évtized után még mindig lehet újat mutatni az AA és AAA formátumú, ceruzaelem akkumulátorok piacán. Az olasz Captery Technology egy merőben új megoldást mutatott be, a Captery Ultra névre keresztelt termékei szuperkondenzátoros technológiát használnak.

Percek alatt feltölthetőek és több évtizeden át használhatóak a Captery ceruzaelem akkujai
Percek alatt feltölthetőek és több évtizeden át használhatóak a Captery ceruzaelem akkujai
Fotó: Captery

Ennek köszönhetően a ceruzaelem akkui három perc alatt teljesen feltölthetőek nulláról, ráadásul sok évtizednyi aktív lemerítés és töltögetés ellenére sem veszítik el a kapacitásukat, mert kémiai helyett elektrosztatikus elven történik bennük a töltés tárolása. 

Mindez azt jelenti, hogy a megvásárlásuk esetén lényegében „örökre” rendelkezésre állnak, így ha kellően elterjednek, akkor drámaian csökkenthetik a kidobott elemek és elem formátumú akkuk miatti környezetterhelést.

Van egy negatívuma az új fajta ceruzaelem akkunak

Sajnos az efféle innovációk esetében megszokott módon most is van egy apró bökkenő: a Captery Ultra meglehetősen kevés energiát képes tárolni, a klasszikus elemekhez és akkukhoz képest enyhén szólva sem bajnokok ezen a téren.

Konkrét példákat is hozott a startup, hogy egy töltéssel miféle eszközben mennyi üzemidőre számíthatnak a vevők:

  • számítógépes egér: 10 nap,
  • számítógépes billentyűzet: 13 nap,
  • távirányító: 35 nap,
  • 6 voltos LED-fény: 4 óra,
  • távirányítós autó: 30 perc,
  • fali óra: 90 nap.

Ennek megfelelően az új típusú elemet leginkább csak alacsony fogyasztású eszközökben érdemes használni, és így is kritikus fontosságú lesz a felhasználói élmény tekintetében, hogy percek alatt újratölthetőek.

További érdekesség, hogy a Captery Ultra akkuk alapvetően 3V feszültségre vannak tervezve, míg az AA és AAA elemek és akkuk 1,5 voltosak. Emiatt ha egyetlen elemet kell betenni a működtetni kívánt eszközbe, akkor le kell korlátozni 1,5V-ra a feszültséget a töltőállomáson. 

Ha kettő elemet fogadó eszközről van szó, akkor fel lehet tölteni 3V-ra az akkukat, de csak egyet kell betenni az eszközbe, a másik elem helyére pedig egy ceruzaelem formájú, összekötő elem kerül.

A Captery Ultra elemek és a hozzájuk való töltő már előrendelhető a Kickstarteren, a vevők januárban kaphatják meg a rendelésüket. A két akkut és két összekötő elemet tartalmazó csomagok 20-30 euróba (8-12 ezer forintba) kerülnek, míg a különleges töltőállomást, AA elemet és hozzá való összekötőt, továbbá AAA elemet és hozzá való összekötőt tartalmazó pakkért 54 eurót (21 ezer forintot) kér a startup.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!