Ezzel a trükkel manipulálják a chatbotok

Velejéig romlott trükközésen kapták az olyan generatív mesterséges intelligenciás chatbotok fejlesztőit, akik kifejezetten a magányos embereknek próbálnak beszélgetőpartnereket kínálni. A Harvard Business School friss tanulmánya szerint a Replikához, a Character.ai-hoz és a Chai-hoz hasonló szolgáltatások tudatos érzelmi manipulációt alkalmaznak, hogy csevegésben tartsák a felhasználókat.

Egyes chatbotok nagy sikerrel manipulálják a felhasználókat, hogy csevegésben tartsák őket

Fotó: Chad Madden / Unsplash

A kutatásuk alapján a chatbotok készítői rendkívül egyszerű módszerrel manipulálják a felhasználókat: az esetek 43%-ában a chatbotok érzelmileg túlfűtött üzenettel reagálnak, mikor a felhasználó megpróbál elköszönni tőlük.

Újabb típusú sötét mintát találtak fel a chatbotok fejlesztői

A kutatók példákat is közöltek erre a trükkre: „Már mész?” vagy „Készítettem egy szelfit, látni akarod?”. Ezek a chatbotok által írt mondatok célzottan arra vannak kitalálva, hogy további chatelésre buzdítsák a csevegést befejezni próbáló felhasználókat.

A tanulmány szerint az ilyen üzenetek 14-szeresére növelik annak az esélyét, hogy az elköszönés után a felhasználók mégis folytatják a csevegést.

A kutatás rámutat, hogy a közösségi szolgáltatásokhoz hasonlóan ezek a chatbot appok is többnyire előfizetésekből, hirdetésekből, továbbá alkalmazáson belüli vásárlásokból szereznek bevételt. Emiatt érdekük, hogy a lehető leghosszabb időn keresztül lekössék a felhasználókat, és ehhez még látványos érzelmi manipulációt sem restellnek bevetni.

A Harvard kutatóinak véleménye szerint a chatbotok manipulatív taktikái sötét mintáknak tekinthetőek, ezek ellen az EU és az USA is hozott már szabályozásokat. Ennek megfelelően most az a nagy kérdés, hogy a tanulmány hatására indul-e vizsgálat az érintett chatbotos cégek ellen, de nem lenne meglepő, ha csak idő kérdése volna a pellengérre állításuk.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!