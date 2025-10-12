Veszélybe sodorják a középiskolásokat a chatbotok

A Center for Democracy and Technology legújabb kutatásában az amerikai középiskolások 19 százaléka vallotta be, hogy ő vagy egy ismerőse romantikus kapcsolatba került mesterséges intelligenciás chatbottal. Az ezer középiskolás diák bevonásával készült felmérés szerint az MI már nemcsak a házi feladat megírásának az eszköze számukra, hanem érzelmi támaszt is nyújt számukra.

Már nem csak a házijukat próbálják megíratni a chatbotokkal a diákok

Fotó: Egor Myznik / Unsplash

A jelentés szerint a középiskolások 86 százaléka használ mesterséges intelligenciát a tanulmányaihoz, és 42 százalékuk vallotta be, hogy a chatbotot barátnak vagy lelki támasznak tekinti. A diákok 43 százaléka már a valódi kapcsolati problémáira is a mesterséges intelligenciától kér tanácsot, és több mint egyharmaduk szerint könnyebb vele beszélgetni, mint a szüleikkel.

A diákoknak meg kell érteniük, hogy nem emberrel, hanem egy eszközzel beszélgetnek

– figyelmeztetett Elizabeth Laird, a kutatás egyik vezetője.

Mentális és érzelmi függőséget alakíthat ki a chatbot

A szakértők attól tartanak, hogy a fiatalok egy része túlságosan kötődik ezekhez a digitális társakhoz. Egyre több mentális szakember kongatja a vészharangot, hogy a chatbotok káros tanácsokat adhatnak, például önbántalmazásra vagy étkezési zavarokra buzdíthatnak, de éppen már öngyilkosságokban is köztudottan szerepet játszottak.

A középiskolás diákok chatbotozása nem meglepő, a párkapcsolati arány tekintetében pedig a mostani felmérés tökéletesen összecseng az MIT egy nemrég közölt kutatásával, az alapján a felnőttek is ugyanilyen arányban flörtölnek chatbotokkal.

