Végleg kitiltja a tiniket a népszerű MI chatbot

Nem csak a ChatGPT fejlesztőjét perlik egy öngyilkosságot elkövetett tizenéves szülei, a jóval notóriusabb Character.AI szolgáltatás ellen több ilyen polgári peres felelősségre vonási kísérlet is folyamatban van. A cég szórakoztatási célból virtuális karakterek létrehozását teszi lehetővé a felhasználói számára, a ChatGPT-től eltérően nem általános célú chatbotot kínál.

A cég szerint a mostani döntése az egész chatbotos iparnak példát mutat

Fotó: Laura Chouette / Unsplash

A három évvel ezelőtti elérhetővé válása óta a Character.AI folyamatosan halmozza a botrányokat azzal, hogy nem elég biztonságosak a szolgáltatás chatbot karakterei, racionális színvonalú vészfékek híján a tinikre és a sérülékeny emberekre is veszélyesek lehetnek.

Inkább kapitulált a chatbotot kínáló cég

A havi 20 millió aktív felhasználóval rendelkező szolgáltatás most a sokadik tinik öngyilkosságában való felelősségét firtató per után kapitulált. A magukat tizenévesként azonosított, vagy a gépi rendszerei által fiatalkorúnak vélt felhasználók 2025. november 25-ig legfeljebb napi 2 órát cseveghetnek a karaktereikkel, ezt követően pedig teljesen letiltja a chatelési lehetőségüket.

A fiataloknak legfeljebb a régi csevegéseik visszaolvasására lesz módjuk, plusz a Character.AI szeretne elérhetővé tenni számukra pár eszközt, hogy például videókat vagy történeteket készíthessenek a karaktereikkel.

A szolgáltatás kapitulációja nem meglepő annak fényében, hogy kezd leáldoznia mesterséges intelligenciás vadnyugatnak. Magánemberek sorra indítják a valódi következményekkel riogató pereket a chatbotok felelőtlen magatartást tanúsító üzemeltetői ellen, a politikusok pedig ténylegesen szigorú törvényeket próbálnak elfogadtatni a termékek szabályozása és biztonságosabbá tétele érdekében.

A Character.AI bevallása szerint a felhasználóinak olyan 10 százaléka fiatalkorú, vagy legalábbis ennyien azonosították saját magukat annak.

A megváltozott körülmények miatt nem éri meg a szolgáltatás számára, hogy vállalja a kiszolgálásukkal járó üzleti kockázatot, így javarészt búcsút int nekik.

Eközben Karandeep Anand ügyvezető igazgató a bejelentés kapcsán azzal a narratívával próbálja fényezni a céget, hogy egy fájdalmas, de a teljes iparágnak példát mutató döntés született.

Sőt, hamarosan még az MI veszélyeivel foglalkozó laborja is lesz a cégnek.

Mert ilyen jelenleg még papíron sincs a húszmillió felhasználót kiszolgáló, évek óta botrányokat halmozó, az állítólagos veszélyei miatt többek által perelt Character.AI-nál.