Végleg kitiltja a tiniket a népszerű MI chatbot

Nem csak a ChatGPT fejlesztőjét perlik egy öngyilkosságot elkövetett tizenéves szülei, a jóval notóriusabb Character.AI szolgáltatás ellen több ilyen polgári peres felelősségre vonási kísérlet is folyamatban van. A cég szórakoztatási célból virtuális karakterek létrehozását teszi lehetővé a felhasználói számára, a ChatGPT-től eltérően nem általános célú chatbotot kínál.
A három évvel ezelőtti elérhetővé válása óta a Character.AI folyamatosan halmozza a botrányokat azzal, hogy nem elég biztonságosak a szolgáltatás chatbot karakterei, racionális színvonalú vészfékek híján a tinikre és a sérülékeny emberekre is veszélyesek lehetnek.
Inkább kapitulált a chatbotot kínáló cég
A havi 20 millió aktív felhasználóval rendelkező szolgáltatás most a sokadik tinik öngyilkosságában való felelősségét firtató per után kapitulált. A magukat tizenévesként azonosított, vagy a gépi rendszerei által fiatalkorúnak vélt felhasználók 2025. november 25-ig legfeljebb napi 2 órát cseveghetnek a karaktereikkel, ezt követően pedig teljesen letiltja a chatelési lehetőségüket.
A fiataloknak legfeljebb a régi csevegéseik visszaolvasására lesz módjuk, plusz a Character.AI szeretne elérhetővé tenni számukra pár eszközt, hogy például videókat vagy történeteket készíthessenek a karaktereikkel.
A szolgáltatás kapitulációja nem meglepő annak fényében, hogy kezd leáldoznia mesterséges intelligenciás vadnyugatnak. Magánemberek sorra indítják a valódi következményekkel riogató pereket a chatbotok felelőtlen magatartást tanúsító üzemeltetői ellen, a politikusok pedig ténylegesen szigorú törvényeket próbálnak elfogadtatni a termékek szabályozása és biztonságosabbá tétele érdekében.
A Character.AI bevallása szerint a felhasználóinak olyan 10 százaléka fiatalkorú, vagy legalábbis ennyien azonosították saját magukat annak.
A megváltozott körülmények miatt nem éri meg a szolgáltatás számára, hogy vállalja a kiszolgálásukkal járó üzleti kockázatot, így javarészt búcsút int nekik.
Eközben Karandeep Anand ügyvezető igazgató a bejelentés kapcsán azzal a narratívával próbálja fényezni a céget, hogy egy fájdalmas, de a teljes iparágnak példát mutató döntés született.
Sőt, hamarosan még az MI veszélyeivel foglalkozó laborja is lesz a cégnek.
Mert ilyen jelenleg még papíron sincs a húszmillió felhasználót kiszolgáló, évek óta botrányokat halmozó, az állítólagos veszélyei miatt többek által perelt Character.AI-nál.
