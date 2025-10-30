Itt a vége, letilthatják a fiatalokat a chatbotok használatáról

Az Egyesült Államokban kétpárti támogatással beterjesztették a GUARD nevű törvényjavaslatot, amely szigorú életkori korlátozást vezetne be az MI-alapú chatbotokra, azaz ChatGPT-re és a társaira. A jogszabály megtiltaná, hogy a cégek fiatalkorúak számára használhatóvá tegyék ezeket az eszközöket, és a felnőttek általi használatuk esetén is extra tájékoztatási kötelezettséget írna elő.

Csak a felnőttek használhatnák a chatbotokat, és őket is jobban kellene tájékoztatniuk a rendszereknek

„A profit hajhászása érdekében az MI-vállalatok őket hátba döfő chatbotokat tolnak a gyerekek elé, majd félrenéznek, mikor azok szexuális visszaélést okoznak, önsértésre, öngyilkosságra késztetik őket. A törvényjavaslatunk szigorú védelmi intézkedéseket vezetne be a kizsákmányoló vagy manipulatív mesterséges intelligenciák ellen, kemény büntetőjogi és polgári peres következményekkel” – foglalta össze a GUARD lényegét Richard Blumenthal szenátor.

A felnőtteket is védené a chatbotoktól a törvény

A GUARD kötelező, hiteles, továbbá rendszeres életkor-ellenőrzést írna elő a chatbotokat üzemeltető cégek számára, hogy kizárják a rendszereikből a fiatalkorú felhasználókat. Ezen túlmenően a chatbotoknak a beszélgetések kezdetén, majd ez követően fél óránként emlékeztetniük kellene a felnőtt felhasználókat, hogy nem emberekkel csevegnek.

Az is tilos volna, hogy a chatbotok embernek, vagy bármiféle szakma szakértőjének titulálják magukat.

A GUARD egyelőre csak egy törvénytervezet, több környi jóváhagyás szükséges ahhoz, hogy egyáltalán elfogadják és életbe léphessen, de a kétpárti támogatottsága miatt esélye van a sikerre.

A drámai szigorúságú törvényjavaslat nem meglepő: a MI-ket fejlesztő cégek nyaktörő tempóban próbálnak eredményeket felmutatni, és pont ezért is a lehető legteljesebb mértékben igyekeznek figyelmen kívül hagyni a termékeik által okozott negatív hatásokat, csak az általános teljesítményük számít. Az elmúlt évek tapasztalatai megmutatták, hogy törvényekkel kell fellépni ellenük, mert maguktól és iparági önszabályozással nem hajlandóak felelősségteljes magatartást tanúsítani.

