Gyomor kell ahhoz, amivel a ChatGPT ügyvédei próbálkoznak

Váratlan és nyomorforgató fordulatot vett a ChatGPT buzdítására 16 évesen öngyilkosságot elkövetett Adam Raine ügye. Az amerikai áldozat családja nemrég polgári pert indított a chatbot mögött álló OpenAI ellen, elsősorban azt szeretnék elérni, hogy a jövőbeli tragédiák elkerülése érdekében kötelezzék a céget a termék megváltoztatására.
A széles körű megdöbbenést kiváltott legújabb fejlemény, hogy az OpenAI ügyvédei a fiú temetésével kapcsolatos dokumentumokat kezdtek követeli.
Többek közt a búcsúztatón készült fotókat, videókat, gyászbeszédeket, továbbá a résztvevők listáit is követelik.
Nem hajlandóak elárulni, hogy egész pontosan miért akarnak hozzájutni az információkhoz. A Raine-család ügyvéde szerint rendkívül szokatlan a kérés, szándékos zaklatásként karakterizálja azt.
Piszkos munka a ChatGPT készítőjének a védelme
Jogi szakértők szerint az OpenAI célja valószínűleg az, hogy a kapott információk alapján és rengeteg tanú behívatásával megkérdőjelezze a család állításait a fiú lelkiállapotáról, továbbá a chatbot rá gyakorolt hatásáról.
Potenciálisan be szeretnének hívatni minél több Adamet ismert embert a tárgyalás során, és olyan jellegű tanúvallomásokat akarnak kicsikarni belőlük, hogy „furcsa gyerek volt”, ezzel maszatolva a ChatGPT öngyilkosságában játszott szerepét.
A Raine-család ügyvéde szerint ha a bíró kötelezi őket a kért információk átadására, akkor a per természete is megváltozik. Az áldozat családja jelenleg azzal vádolja a céget, hogy gondatlanságból okozott tragédiát, ám ha az ügyvédei aljas módszerekkel próbálják menteni az OpenAI bőrét, akkor szándékosságra fog változni a vád.
