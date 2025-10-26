Hírlevél

Kós Hubert 100 méter háton is világcsúcsot úszott

Gyomor kell ahhoz, amivel a ChatGPT ügyvédei próbálkoznak

Megpróbálhatják lejáratni az öngyilkosságot elkövetett tinit. A ChatGPT beszélte rá az őrültségre.
Váratlan és nyomorforgató fordulatot vett a ChatGPT buzdítására 16 évesen öngyilkosságot elkövetett Adam Raine ügye. Az amerikai áldozat családja nemrég polgári pert indított a chatbot mögött álló OpenAI ellen, elsősorban azt szeretnék elérni, hogy a jövőbeli tragédiák elkerülése érdekében kötelezzék a céget a termék megváltoztatására.

A széles körű megdöbbenést kiváltott legújabb fejlemény, hogy az OpenAI ügyvédei a fiú temetésével kapcsolatos dokumentumokat kezdtek követeli.

Többek közt a búcsúztatón készült fotókat, videókat, gyászbeszédeket, továbbá a résztvevők listáit is követelik. 

Nem hajlandóak elárulni, hogy egész pontosan miért akarnak hozzájutni az információkhoz. A Raine-család ügyvéde szerint rendkívül szokatlan a kérés, szándékos zaklatásként karakterizálja azt.

Ha Ön, vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes lelki elsősegély számot!

Piszkos munka a ChatGPT készítőjének a védelme

Jogi szakértők szerint az OpenAI célja valószínűleg az, hogy a kapott információk alapján és rengeteg tanú behívatásával megkérdőjelezze a család állításait a fiú lelkiállapotáról, továbbá a chatbot rá gyakorolt hatásáról.

Potenciálisan be szeretnének hívatni minél több Adamet ismert embert a tárgyalás során, és olyan jellegű tanúvallomásokat akarnak kicsikarni belőlük, hogy „furcsa gyerek volt”, ezzel maszatolva a ChatGPT öngyilkosságában játszott szerepét.

A Raine-család ügyvéde szerint ha a bíró kötelezi őket a kért információk átadására, akkor a per természete is megváltozik. Az áldozat családja jelenleg azzal vádolja a céget, hogy gondatlanságból okozott tragédiát, ám ha az ügyvédei aljas módszerekkel próbálják menteni az OpenAI bőrét, akkor szándékosságra fog változni a vád.

