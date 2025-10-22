Riválist kapott a Chrome, itt a ChatGPT Atlas böngésző

A Perplexity ugyanilyen koncepciójú termékét követően az OpenAI is bemutatta a mesterséges intelligenciát alapvető funkcióként tartalmazó ChatGPT Atlas böngészőjét. Az újmódi alkalmazás célja, hogy teljesen megváltoztassa az internetes keresést és a produktivitást, továbbá jelentősen megkönnyítse a hétköznapi, online feladatok elvégzését. A ChatGPT Atlas ingyen használható, elsőként macOS-re vált elérhetővé, de hamarosan Windows, iOS és Android rendszerekre is telepíthető lesz.

A Chrome ellenfelének szánják a ChatGPT Atlas böngészőt

Fotó: Jodie Cook / Unsplash

A Chrome alapjaira épülő böngésző legérdekesebb és legfontosabb újdonságának az ügynökmódot tartja az OpenAI. Ez lehetővé teszi, hogy a ChatGPT cselekedjen a felhasználó helyett, automatizáltan feladatokat hajtson végre a nevében.

Ez drámaian eltér a klasszikus böngészőhasználattól. Mindeközben viszont a Google sem ül a babérjain, már megkezdte ugyanezen funkciók implementálását a Chrome böngészőbe.

Emiatt a Perplexity és az OpenAI új böngészőinek nincs sok idejük arra, hogy elszipkázzák a Chrome közönségét. A két cég közül az utóbbi számíthat nagyobb sikerre, hiszen a legismertebb és sokak által legjobbnak tartott ChatGPT chatbot hajtja a böngészőjének MI-alapú funkcióit, ami óriási versenyelőnyt jelent számára.

Lassan már maga a ChatGPT lesz a böngésző

A ChatGPT Atlas képes emlékezni a felhasználói szokásokra és beszélgetési előzményekre, így „személyre szabottabb és hasznosabb” élményt kínál – fogalmazott Adam Fry, a ChatGPT Search fejlesztési vezetője. Az emlékek kezelhetők a beállításokban, és természetesen elérhető az inkognitó mód is. Az ügynökmód révén az Atlas segíthet repülőjegyet foglalni, e-mailt szerkeszteni, vagy épp átfutni egy dokumentumot.

A böngésző különlegessége, hogy a keresési találatok megnyitásakor a képernyőt megosztja: az egyik oldalon a betöltött weboldal, a másikon pedig a ChatGPT által generált párbeszéd látható, így nem kell a kutakodás közben fülek között váltogatni a chatbot eléréséhez.

