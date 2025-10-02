Elképesztő új funkcióval bővül a ChatGPT – ön kipróbálná?

A mostanra általánossá vált startup megszokást követve a ChatGPT sem rendelkezik életképes üzleti modellel, eddig csak az üzleti és a vállalati ügyfelektől próbált pénzt kérni egyes extra funkciókért és kevesebb használati korlátozásért cserébe. Mindezt úgy, hogy ördögien égeti a befektetők tízmilliárd dollárjait, folyamatosan és drámaian veszteséges a működése.

Közvetlenül a ChatGPT-ből meg lehet majd rendelni a netes kereskedők termékeit

Ez persze nem maradhat így örökké, így a ChatGPT mögött álló OpenAI a napokban végre bemutatta az első életképesen hangzó elképzelését a chatbot monetizálására.

A Stripe fizetésfeldolgozó céggel közösen fejlesztett Agentic Commerce Protocol (ACP) szabvány lehetővé teszi, hogy az internetes kereskedők közvetlenül megvásárolhatóvá tegyék a termékeiket a ChatGPT-ből.

Rögtön a ChatGPT-ből lesznek megrendelhetőek a termékek

Amennyiben a beszélgetésekben felmerül egy termék, amely megvásárolható az új rendszeren keresztül, akkor a felhasználóknak elég a vásárlás gombra kattintaniuk, majd a szállítási és a fizetési adatok megerősítését követően már várhatják is a csomagjukat.

A ChatGPT nem kezeli közvetlenül a rendeléseket, csupán közvetíti az információt a felhasználó és a kereskedő között

– hangsúlyozta az OpenAI, hogy nem vált közvetlenül webshoppá.

A közvetlen vásárlás a felhasználók számára ingyenes, míg a kereskedőktől kis összegű jutalékot kér a ChatGPT-n keresztül megvalósult eladások összegéből az OpenAI.

A vásárlási funkció elsőként az Egyesült Államokban vált elérhetővé, az Etsy webshopot használó eladók termékei vehetőek meg a ChatGPT-n keresztül, a következő körben pedig Shopify webshopok millió is csatlakoznak a szolgáltatáshoz.

