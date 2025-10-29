Ennyien beszélnek öngyilkosságról a ChatGPT-vel

Az OpenAI által hétfőn nyilvánosságra hozott adatok szerint a ChatGPT aktív felhasználóinak körülbelül 0,15 százaléka folytat hetente olyan beszélgetést, amely közvetlen indikátorok alapján az öngyilkosság szándékára vagy tervezésére utal. A chatbot több mint 800 millió heti szinten aktív felhasználóval rendelkezik, így bő egymillió emberről beszélünk.

Állítólag javult az öngyilkosságot fontolgatók detektálásában a ChatGPT

Fotó: Tiago Bandeira / Unsplash

Az öngyilkosságról beszélők mellett az OpenAI szerint százezrek mutatnak pszichotikus vagy mániás viselkedést a ChatGPT-s beszélgetésekben, és körülbelül ugyanígy alakul a chatbottal látszólag szerelembe esettek aránya is.

Az OpenAI véleménye végső soron az, hogy MI-alapú chatbotot használók egészen apró köre mutat valamilyen oknál fogva aggasztó viselkedést.

Javul a felismerésükben a ChatGPT

Az OpenAI szerint folyamatosan dolgozik azon, hogy valamilyen módon segítséget nyújtson a problémás viselkedést mutató felhasználókon, vagy legalább a chatbotjával való csevegés ne rontsa a mentális állapotukat.

A cég azt mondja, hogy az öngyilkosságot fontolgató felhasználókat szimuláló chatelések során a GPT-5 modellje eredetileg az esetek 77%-ban reagált az elvárt módon a beszélgetések során. Azóta 170 mentálhigiénés szakemberrel is konzultált, a segítségükkel elvégzett módosítások hatására 91%-ra nőtt az arány.

Az adatok mostani nyilvánosságra hozásának különös színezetet ad, hogy az USA-ban perbe fogták a céget egy óriási visszhangot kiváltott öngyilkossági eset miatt. A 16 éves Adam Raine áprilisban vetett véget az életének, a ChatGPT még öngyilkossági módszert is javasolt neki, most pedig az OpenAI védőügyvédei gyomorfogató taktikával készülhetnek mosdatni az ügyfelüket.

