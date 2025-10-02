Bolti lopáson érték a ChatGPT milliárdos vezetőjét

Mi is beszámoltunk már a ChatGPT chatbot mögött álló OpenAI új generációs videókészítő eszközéről. A Sora 2 szöveges leírásra meglepően élethű videókat tud készíteni mesterséges intelligenciával, ráadásul a felhasználói képesek lesznek saját magukat, továbbá engedéllyel másokat szerepeltetni a technológiával létrehozott mozgóképeikben.
A Sora 2 egyelőre csak meghívásos alapon érhető el, de így sem tartott sokáig, hogy az OpenAI egyik alkalmazottja megkongassa a vészharangot. Gabriel Peterss egy Sora 2-vel generált videót osztott meg a közösségi médiában, amelyen az látható, hogy az OpenAI-t vezető Sam Altman videókártyát próbál lopni egy kereskedésből a Sora 2 működésének javítása érdekében.
Az első pillantásra kellően meggyőző felvétel nagy szenzációt keltett a közösségi médiában, és persze teljesen viccnek lett szánva, megtévesztési vagy lejáratási szándék nélkül.
Ettől függetlenül rémisztő jövőt vetít előre mindenki számára: a közösségi médiát használóknak lassan nem a Facebook-fiókjuk feltörésétől kell félniük, hanem attól, hogy valaki képes efféle videókon szerepeltetni őket, és semmit sem tehetnek majd ellene.
Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!