Bolti lopáson érték a ChatGPT milliárdos vezetőjét

Mi is beszámoltunk már a ChatGPT chatbot mögött álló OpenAI új generációs videókészítő eszközéről. A Sora 2 szöveges leírásra meglepően élethű videókat tud készíteni mesterséges intelligenciával, ráadásul a felhasználói képesek lesznek saját magukat, továbbá engedéllyel másokat szerepeltetni a technológiával létrehozott mozgóképeikben.

Viccnek szánták, hogy bolti lopásos videót készítettek a ChatGPT-főnök Sam Altmanról

Fotó: Gabriel Peterss

A Sora 2 egyelőre csak meghívásos alapon érhető el, de így sem tartott sokáig, hogy az OpenAI egyik alkalmazottja megkongassa a vészharangot. Gabriel Peterss egy Sora 2-vel generált videót osztott meg a közösségi médiában, amelyen az látható, hogy az OpenAI-t vezető Sam Altman videókártyát próbál lopni egy kereskedésből a Sora 2 működésének javítása érdekében.

Félelmetes jövőt vetítenek előre a ChatGPT testvérének a képességei

Az első pillantásra kellően meggyőző felvétel nagy szenzációt keltett a közösségi médiában, és persze teljesen viccnek lett szánva, megtévesztési vagy lejáratási szándék nélkül.

Ettől függetlenül rémisztő jövőt vetít előre mindenki számára: a közösségi médiát használóknak lassan nem a Facebook-fiókjuk feltörésétől kell félniük, hanem attól, hogy valaki képes efféle videókon szerepeltetni őket, és semmit sem tehetnek majd ellene.

