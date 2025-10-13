Mindenkit érintő változás érkezik a Chrome böngészőbe! Legyen résen!

A Google új funkcióval bővíti a Chrome böngészőt, amely automatikusan felismeri és letiltja a weblapok felesleges értesítéseit. Az újdonság hamarosan Androidon és számítógépeken is aktiválódik, a vállalat szerint nagyban csökkenti majd a felesleges értesítések által jelentett bosszantást.

A weblapok által kiküldött értesítések 1 százalékára sem reagálnak a Chrome-ot használók

Fotó: Kev Costello / Unsplash

Az új mechanizmus automatikusan visszavonja az értesítési engedélyt azoknál a weboldalaknál, amelyek sok riasztást küldenek, miközben a felhasználók ritkán reagálnak azokra. A Google adatai szerint a Chrome által megjelenített weblap-értesítések kevesebb mint egy százalékát kattintják vagy koppintják le a felhasználók, azaz látszólag teljesen feleslegesek.

A bosszantásukon kívül az értesítések semmilyen reakciót sem váltanak ki a mobilozókból és a számítógépezőkből.

Manuálisan is letilthatóak a Chrome értesítései

A weblapoknak véletlenül vagy szándékosan megadott értesítésküldési engedélyek bármikor visszavonhatóak, de nem világos, hogy ezzel mennyire vannak tisztában a mobilozók és a számítógépezők. Aki most azonnal szabadulna a problémától, az a Chrome támogatási oldalán találja a szükséges lépéseket.

