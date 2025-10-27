Itt a módjával retrózni kívánóknak készült Commodore

Hírlevél

Huszonöt előtelepített játékkal jön a THEC64 mini Black Edition. Nem kell gyűjtőnek lenni a Commodore-érzés újraéléséhez.
Ugyan pont nemrégiben jelentettek be egy eredeti perifériákkal is kompatibilis Commodore 64 replikát, de az alkalomszerűen egy kicsit nosztalgiázni kívánók jókora része számára ez talán túlságosan is sok a jóból. Most számukra is jött egy új termék, amellyel minimum erőfeszítéssel felülhetnek egy kicsit a nosztalgiavonatra, a Retro Games és a Plaion Replai együttműködésével készült THEC64 mini – Black Edition képében.

Nem túl belemenősen, de adagolja a Commodore-élményt a THEC64 – Black Edition
Nem túl belemenősen, de adagolja a Commodore-élményt a THEC64 – Black Edition
Fotó: Retro Games

A 120 dollárba kerülő termék az eredeti mikroszámítógéptől eltérően teljesen fekete dizájnt kapott, botkormánnyal együtt érkezik, a kényelmes használatról pedig HDMI kimenet és USB portok gondoskodnak.

A fiatalok számára is érdekes lehet az új Commodore

Az inkább konzolnak, mintsem számítógépnek mondható THEC64 mini – Black Edition nagy érdekessége, hogy 25 előtelepített játékkal érkezik. Ráadásul nem a megszokott klasszikusokról van szó, hanem olyan „új-retró” címekről, amelyeket az elmúlt időszakban fejlesztettek.

Emiatt a fiatalabb korosztály számára is könnyebben élvezhetőnek bizonyulhatnak, akár családi időtöltés is kerekedhet az apu retrózási viszketegségéből.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

