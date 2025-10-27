Itt a módjával retrózni kívánóknak készült Commodore

Ugyan pont nemrégiben jelentettek be egy eredeti perifériákkal is kompatibilis Commodore 64 replikát, de az alkalomszerűen egy kicsit nosztalgiázni kívánók jókora része számára ez talán túlságosan is sok a jóból. Most számukra is jött egy új termék, amellyel minimum erőfeszítéssel felülhetnek egy kicsit a nosztalgiavonatra, a Retro Games és a Plaion Replai együttműködésével készült THEC64 mini – Black Edition képében.

Nem túl belemenősen, de adagolja a Commodore-élményt a THEC64 – Black Edition

Fotó: Retro Games

A 120 dollárba kerülő termék az eredeti mikroszámítógéptől eltérően teljesen fekete dizájnt kapott, botkormánnyal együtt érkezik, a kényelmes használatról pedig HDMI kimenet és USB portok gondoskodnak.

A fiatalok számára is érdekes lehet az új Commodore

Az inkább konzolnak, mintsem számítógépnek mondható THEC64 mini – Black Edition nagy érdekessége, hogy 25 előtelepített játékkal érkezik. Ráadásul nem a megszokott klasszikusokról van szó, hanem olyan „új-retró” címekről, amelyeket az elmúlt időszakban fejlesztettek.

Emiatt a fiatalabb korosztály számára is könnyebben élvezhetőnek bizonyulhatnak, akár családi időtöltés is kerekedhet az apu retrózási viszketegségéből.

