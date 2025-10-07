Hihetetlen új csalás terjed – ez minden mobilozót érint

Ázsiát követően nemrég Európába is begyűrűzött egy új csalási módszer, amellyel a bűnözők támadó SMS-eket tudnak küldeni a mobilokra, méghozzá a valódi mobilhálózatok kikerülésével, és még az áldozatok telefonszámait sem kell ismerniük.

Csak a 2G-hálózatokra való csatlakozás letiltása működik a csalás ellen

Fotó: Darya Ezerskaya / Unsplash

Ez úgy működik, hogy a csalók különleges hálózati berendezéseket telepítenek a kocsijaikba, amelyek hamis mobilos bázisállomásokként működnek.

A rendszer beállítását követően az elkövetők egyszerűen autózni kezdenek a városokban, mire a hamis bázisállomásuk hatósugarában lévő mobilok mind megkapják a csaló SMS-eiket.

Most a Google is megszólalt az ügyben, állítása szerint egyre gyakoribbak ezek a fajta kibertámadások. „Ez a módszer teljesen megkerüli a szolgáltatói hálózatot, így minden a rendszereikbe ágyazott spam- és csalásszűrőt is” – figyelmeztet a vállalat.

Az „SMS blaster” névre keresztelt eszközökkel végrehajtott támadások a 2G hálózatot használják ki, ezen át küldik ki az SMS-eket a csalók, mert az ősrégi hálózat gyenge titkosítása és hitelesítése manapság nevetve feltörhető.

Ezt tehetik a csalás ellen a mobilozók

A csalás elleni védekezés alapvetően egyszerű: le kell tiltani a mobilokban, hogy 2G mobilhálózatokra csatlakozzanak.

A gyakorlatban ez nem mindig egyszerű, az Apple iPhone-okban csak a Zárt mód bekapcsolásával tilthatóak le a 2G/3G mobilhálózatokhoz való csatlakozás. Viszont ez olyan drákói szigorú üzemmód, hogy az átlag mobilozók számára már túl kényelmetlen. Ennek megfelelően iPhone-tulajok csak az éberségükben, továbbá az iMessage üzenetküldő spamszűrőjében bízhatnak.

A Google térfelén jobb a helyzet, az Android 12-től kezdve lehetőség van a 2G mobilhálózatokhoz való csatlakozás letiltására. Az opciót a Beállítások alkalmazás Kapcsolatok → Mobilhálózatok részében kell keresni.

Sajnos a mobilgyártók időnként módosítgatják a Beállítások appot, így nem biztos, hogy minden készüléken elérhető ez a lehetőség, még akkor sem, ha legalább Android 12 fut rajta.

