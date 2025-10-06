Elárasztották a csaló appok az iPhone áruházát

Óriási érdeklődést keltett a múlt héten a ChatGPT-ről ismert OpenAI új videógenerálója. A Sora 2 mesterséges intelligenciás csalásokkal és ámításokkal meglepően élethű videókat képes készíteni, ráadásul a használói magukat és az ismerőseiket is szerepeltethetik a mozgóképekben.

Csalások áldozataivá váltak a hamis Sora 2 appokat letöltők

Fotó: Mushvig Niftaliyev / Unsplash

A Sora 2 egyelőre csak dedikált iPhone mobilappon keresztül érhető el, földrajzilag az Egyesült Államokra és Kanadára van korlátozva a letölthetősége, és még meghívó is kell a tényleges használatához.

Részben emiatt a csalók és az ügyeskedők rendkívüli sebességgel lecsaptak a lehetőségre, az elmúlt napokban elárasztották az Apple App Store áruházat a „Sora 2” nevű appok.

Csalások áldozataivá váltak a letöltők

A csaló appok egy része rövid idő alatt még a letöltési toplistákra is felkerült, némelyik az OpenAI nevével és a valódi app kinézetével is visszaélt.

A csaló mobilappok sok esetben előfizetéseket is kínáltak, gyakran heti díjat számoltak fel a használatért vagy a prémium funkciókért.

A botrányra válaszul az Apple tűzoltásba kezdett: vagy visszaállította az appok korábbi neveit, vagy teljesen törölte azokat az App Store kínálatából. A helyzet felveti a kérdést, hogy miért nem sikerült máig kifejleszteni egy olyan szűrőrendszert, ami javarészt képes volna csírájában elfojtani az efféle csalásokat, nem először fordul elő ilyen az Apple boltjában.

