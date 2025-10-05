Vigyázat! Nagyon könnyű bedőlni ezeknek az aljas online csalásoknak

Éppen ezért nem elég technikai védelemmel óvni magunkat, meg kell ismernünk az online csalások logikáját is. Csak így tudunk időben felismerni egy trükköt, és nemet mondani egy „túl szép, hogy igaz legyen” ajánlatra.

Miért működnek még mindig a trükkök?

Sokan felteszik a kérdést: hogyan lehetséges, hogy a 2020-as évek közepén még mindig több tízezer ember dől be online csalásoknak? A válasz egyszerű: a csalók a pszichológiára építenek. Nem számít, hogy valaki fiatal vagy idős, informatikus vagy laikus – ha megfelelően erős érzelmi nyomást gyakorolnak rá, könnyen hibázhat.

A leggyakoribb érzelmi eszközök a sürgetés („most kell dönteni, különben elúszik az ajánlat”), a kapzsiság („olcsóbban juthatsz hozzá, mint bárki más”), és a félelem („ha nem lépsz, lemaradsz, vagy megbüntetnek”). Ezek kombinációja sokszor még a legóvatosabb embert is kibillenti a nyugalmából.

Hamis webáruházak és előrendelések

Az egyik legelterjedtebb kreatív csalás, amikor egy népszerű terméket – például telefont, játékkonzolt vagy divatmárkát – hirdetnek meg irreálisan olcsón egy vadonatúj webáruházban. Az oldal kinézete sokszor professzionális, logóval, bankkártyás fizetéssel, sőt akár hamis ügyfélszolgálattal is.

A vásárló boldogan fizet, de a termék soha nem érkezik meg. Mire rájön, a bolt eltűnik, a domain megszűnik, és már más néven bukkan fel valahol máshol. A különösen ravasz verziókban még „előrendelést” is kínálnak, így hónapokig tudják húzni az időt a vevők előtt.

Hamis fizetési igazolás és a bizalom csapdája

A piactereken gyakori csalás, hogy a „vevő” elküldi az utalásról szóló hamis bizonylatot, majd sürgeti az eladót, hogy adja fel a csomagot. A bizonylat kinézetre hitelesnek tűnik, sokszor még banki logóval is ellátják. Ha az eladó nem ellenőrzi a számláját, könnyen elveszítheti a terméket.

Ez a trükk különösen azért hatásos, mert az emberek többsége alapvetően jóhiszemű. Ha valaki papírt mutat, elhisszük neki, mert nem számítunk arra, hogy valaki órákat fektet abba, hogy hamis bizonylatot szerkesszen.