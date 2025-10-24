Új trükkökkel támadnak a netes csalók – mutatjuk, hogyan maradhatunk biztonságban

Egyre gyakoribb, hogy csalók ismert márkák arculatával küldenek e-maileket, SMS-eket vagy indítanak hívásokat, hogy érzékeny adatokat, bankkártyaszámokat vagy épp közvetlen pénzátutalást csaljanak ki. A tapasztalatok szerint gyakoriak az olyan üzenetek, amelyek sürgető fizetési felszólítást, nem létező nyereményt vagy postaköltség-fizetést kérnek, és cserébe értékes ajándékot ígérnek.

Fontos, hogy mi is tudatosan figyeljünk a jelekre, és ne válaszoljunk például olyan üzenetekre, ahol a csalók jelszót vagy személyes adatokat kérnek tőlünk

Fotó: Schutterstock

Sokan nem is tudják, hogy ezek a megkeresések mennyire megtévesztőek tudnak lenni – hiszen a csalók gyakran lemásolják az adott vállalat logóját, színeit, weboldalának felépítését is. A céljuk az, hogy ne legyen feltűnő az átverés, és minél több áldozat fizessen vagy adja meg adatait.

Mire figyeljünk oda hogy elkerüljük a netes csalók csapdáit?

A szakértők több fontos tanácsot is megfogalmaztak azok számára, akik el akarják kerülni a digitális visszaéléseket. Ezek közé tartozik például, hogy:

Mindig ellenőrizzük az e-mail feladóját – az ismeretlen, vagy fura címről érkező számlaértesítő gyanús lehet.

Ne kattintsunk rá automatikusan egy e-mailben kapott linkre – írjuk be kézzel a hivatalos webcímet a böngészőbe.

Gyanús lehet az üzenet, ha helyesírási hibákat, túlzó ígéreteket vagy nyomást gyakorló szöveget tartalmaz.

Ezek az egyszerű szabályok segíthetnek megelőzni, hogy bedőljünk egy jól kivitelezett, de csaló kampánynak.

Technológia is segíthet – de az odafigyelés a kulcs

Vannak szolgáltatók, akik technológiai megoldásokkal is védik ügyfeleiket. A Yettel NetPajzs nevű szolgáltatása például automatikusan blokkolja az ismert csaló weboldalakat a hálózaton belül – így akkor is védve vagyunk, ha véletlenül rákattintunk egy kártékony linkre.

Ugyanakkor az eszközök önmagukban nem elegendőek. Fontos, hogy mi is tudatosan figyeljünk a jelekre, és ne válaszoljunk például olyan üzenetekre, ahol jelszót vagy személyes adatokat kérnek tőlünk – ezt semmilyen megbízható szolgáltató nem teszi.

Jelszavak, telefonhívások és rejtett veszélyek

A csalások nemcsak e-mailen keresztül érkezhetnek. Telefonhívás formájában is próbálkoznak a támadók: gyakori módszer, hogy bajba került hozzátartozóra hivatkozva próbálnak pénzt kicsalni. Ilyen esetekre érdemes előre felkészülni és családtagjainkkal egy kódszót megbeszélni baj esetére.