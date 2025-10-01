Október elsejével két távközlési cég is végleg megszűnik

Zárul a 4iG Csoport távközlési cégeinek transzformációs programja, amelynek eredményeként a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., az AH Média Kereskedelmi Zrt. és az Invitech ICT Services Kft. beolvad a One Magyarország Zrt.-be. Így az idén januárban bevezetett egységes One ernyőmárka mellett, 2025. október 1-től cégjogilag is egyesülnek az említett vállalatok.

Október elsejével formálisan is a One ügyfelei lettek a Digi és az Invitech volt előfizetői

Fotó: Vitaly Gariev / Unsplash

Az átalakulást követően 3 milliót meghaladó, dinamikusan növekvő számú mobil előfizetés és együttesen közel ugyanennyi internet és TV előfizetés tartozik a One Magyarország ügyfélbázisához, és több mint 1000 fővel bővül a vállalat munkavállalóinak száma.

Ezt kell tudniuk a Digi és az Invitech volt ügyfeleinek

SIM-kártya csere a D Mobil ügyfeleknek

A jogi folyamatot technikai átállás is kíséri, ennek részeként azon lakossági ügyfelek esetében, akik a D Mobil (korábbi DIGIMobil) szolgáltatást veszik igénybe, hívószámuk megtartásával, SIM-kártya cserére lesz szükségük. A folyamatról és a szükséges teendőkről a vállalat október folyamán tájékoztatja az érintett ügyfeleket.

Díjmentes hívások a vezetékes ügyfeleknek

Az átalakulás egyik előnye a DIGI és a korábbi Vodafone-os vezetékes telefonos díjcsomagokat használó ügyfelek számára, hogy 2025. október 1-jétől, minden, a One Magyarország vezetékes telefonszolgáltatását használó lakossági és kisvállalati ügyfele is díjmentesen hívhatja egymást a cégcsoporton belüli vezetékes hálózatokon. A kedvezmény igénybevétele automatikus, az ügyfeleknek nincs teendőjük.

Nincs változás a szerződésekben és a szolgáltatások igénybevételében

Az átalakulás után a jogelőd vállalatok (DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., AH Média Kereskedelmi Zrt.,Invitech ICT Services Kft.) előfizetői szerződései automatikusan, jogutódlással a One Magyarország Zrt.-re szállnak át, így október 1-jétől a One Magyarország lesz jogi szempontból is az érintett ügyfelek szolgáltatója.

