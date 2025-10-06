Történelmi drágulás jöhet a számítógépek piacán

Az elmúlt körülbelül egy évben feltűnő drágulás kezdődött a számítógépes rendszermemória (RAM) és az SSD háttértárak piacain. Az éveken át látott és megszokott, rendkívül vonzó árakat a kereslet és a kínálat arányának 2022 magasságában történt felborulása tette lehetővé, óriási túltermelés alakult ki a termékeken használt DRAM és NAND lapkákból. A gyártók a termelés csökkentésével kezelték a helyzetet, a kereslethez igazodóra hangolták a kínálatot, így képesek voltak lassan feltornászni a chipárakat.

Fotó: Jass Hernandez / Unsplash

Mindez viszont semmi ahhoz képest, amire most a Tom’s Hardware figyelmeztetett: a következő hónapokban és években történelmi drágulás jöhet a memóriák és az SSD háttértárak piacain.

Ezúttal ráadásul elsősorban nem a chipgyártók lesznek a hunyók, az érintett cégek és a piaci elemzők szerint hosszú távon rendkívüli maradhat a kereslet a kérdéses típusú termékek iránt, köszönhetően a mesterséges intelligenciás adatközpontok rendkívüli memória- és háttértárigényének.

A fogyasztók nézőpontjából legpesszimistább jóslat szerint arányaiban akár egy évtizedre is úgy elszállhat a memória és az SSD ára, mint a videókártyáké.

Ez persze nem csak azokat érinti, akik maguk építik a számítógépeiket, hanem mindenkit, aki laptopot vagy asztali PC-t vásárol.

Ennek megfelelően a fogyasztók nem tudnak mit tenni azon túl, minthogy a lehető legelőbb megejtik az új számítógép, a memória, vagy éppen az SSD megvásárlását, megpróbálnak versenyt futni az áremelkedésekkel.

