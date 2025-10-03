Csődöt mondott a technológia: sorra zuhannak az Amazon kézbesítő drónjai

A zenészek után immáron a magasban dolgozó darukezelőknek is kezd meggyűlni a bajuk a drónokkal. A CNBC beszámolója szerint az amerikai Arizona állam Tolleson városában két Amazon Prime Air áruszállító drón is ütközött egy álló daruval, pár kilométerre az Amazon raktárától.

Az Amazon Prime Air MK30 a vállalat legújabb és legfejlettebb áruszállító drónja

Fotó: Amazon

A balesetek helyi idő szerint szerda kora délután történtek, és személyi sérülés nem történt, bár egy embert füst belégzése miatt megvizsgáltak a helyszínen. Az Amazon ideiglenesen leállította a drónos árukiszállítást a térségben.

Értesültünk a Tollesonban történt Prime Air drónbalesetről, és az illetékes hatóságokkal együtt vizsgáljuk az ügyet

– közölte szűkszavúan Terrence Clark, az Amazon szóvivője.

Nem a rendőrség dolga a drónbalesetek kivizsgálása

A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) és a Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) közös vizsgálatot indítottak. Előzetes jelentések szerint a két MK30-as típusú drón út közben ütközött a darunak, majd egy közeli épület udvarában landoltak, jelentősnek mondott sérüléseket szenvedtek.

Ez nem az első eset, az év elején az Amazon már kénytelen volt más városokban is felfüggeszteni a drónos kiszállítást, miután tesztelés közben több baleset is történt.

A cég szerint az áruszállító drónjai fejlett érzékelő és elkerülő rendszerrel vannak felszerelve, hogy maguktól kikerüljék a földből váratlanul kinőtt darukhoz hasonló akadályokat, de a jelek szerint még van hova fejlődniük.

Remélhetően sikerül megoldani a problémát, az évtized végére az Amazon már évi 500 millió csomagot kíván drónokkal kézbesíteni.

A drónok fejlődésénél tartva egy amerikai cég már a bolti tolvajok követésére is kínál drónokat a biztonsági szolgálatoknak.

