Na, ennek a fázósok örülni fognak – hihetetlen dzsekit dobnak piacra

Nem csak a gyaloglást és a futást motorizált módon megkönnyítő cipőjével lepett meg mindenkit a Nike, ezzel együtt egy mindenki számára hasznos funkciót kínáló dzsekivel is előállt. A Therma-FIT Air Milano alapvetően egy „pufi” dzseki, azonban szabályozható, hogy éppen mennyire meleg.

Pár másodperc alatt felfújhatóak Nike Therma-FIT Air Milano dzseki légkamrái

Fotó: Nike

Ez nem konkrét fűtéssel vagy hűtéssel történik, a dzseki leereszthető és felfújható légkamerákkal éri el a hőszabályozást. A felfújása egy apró, akkus-motoros pumpával történik.

A Nike szerint hőtartás tekintetében leeresztett állapotban nagyjából egy pulóvernek, míg felfújva egy kabátnak felel meg a Therma-FIT Air Milano.

Mindenkinek jól jönne egy ilyen dzseki

A Nike első körben atlétákat bújtat a dzsekijébe, nyilvánosan elsőként az Egyesült Államok csapatának tagjai fogják viselni a 2026-os milánói téli olimpián.

Elsőként az amerikai csapat fogja nyilvánosan viselni a 2026-os téli olimpián

Fotó: Nike

A Nike nem beszélt arról, hogy mikor és mennyiért szeretné piacra dobni a dzsekit, de van esély a tömegtermékké válására, hiszen szinte bárki számára kapóra jöhetne egy ilyen ruhadarab. Megszüntethetné a réteges öltözködés nyűgét, a viselt öltözet túl meleggé vagy hideggé válását az őszi-téli és téli-tavaszi átmeneti időszakokban.

