Lehallgató eszközzé alakítható a számítógépes egér

Szoftveres elemzéssel rögtönzött mikrofonná válik. Olcsó egér vásárlásával lehet védekezni a támadás ellen.
Egyetemi kutatók újabb rossz hírrel szolgáltak az alufólia sisakok híveinek, sikeresen demonstrálták, hogy kémkedési célból rögtönzött mikrofonná alakíthatóak a számítógépes egerek, így lehallgathatóak a használóik. A kutatás alapján szerencsére nem minden optikai egér felel meg a célra, csak a magas mintavételi sebességű érzékelővel szerelt modellek esetén van esély a sikeres támadásra.

Ki gondolta volna, hogy még az egér is mikrofonná alakítható
Ki gondolta volna, hogy még az egér is mikrofonná alakítható
Fotó: Yasin Hasan / Unsplash

A kutatók konkrétan egy Razer Viper modellt használtak 8 kHz-es üzemmódban, az egér nyers adatai alapján pedig MI-modell segítségével tudták rekonstruálni a beszédet.

„A támadók képesek kihasználni az érzékelők folyamatosan növekvő mintavételi sebességét és érzékenységét, hogy rögtönzött mikrofonná alakítsák azokat és lehallgassák a mit sem sejtő felhasználókat” – írták a tanulmányukban.

Könnyű védekezni az egér hallgatózása ellen

Ennek megfelelően a számítógépes egéren keresztüli lehallgatás könnyen megakadályozható egy olcsóbb egér használatával. A kutatók technikája leginkább a drága gamer modelleken működik, ezekbe kerülnek annyira hűha kategóriás érzékelők, amelyek képesek elég jó adatot szolgáltatni a gépi elemzéshez.

