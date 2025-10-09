A kriptovaluta lopása már az észak-koreai GDP egytizedét adhatja

Rekord évet ünnepelhetnek Észak-Korea állami hackerei, egy friss kutatás szerint csak idén már több mint 6 milliárd dollárnyi kriptovalutát loptak el. Ez az összeg az ENSZ becslései szerint az ország GDP-jének a 13%-át teszi ki.

A BitCoin mellett más kriptovalutákat is szívesen visznek az észak-koreai hackerek

Fotó: Art Rachen / Unsplash

Az Elliptic kutatócég szerint a rezsimhez köthető hackercsapatok korábban főként kriptovállalatokat támadtak, de idén a magánszemélyek képében újabb áldozatokat találtak maguknak, a teljes idei összegből olyan 2 milliárd dollár származhat tőlük.

A tehetős kriptobefektetők a kriptocégeknél gyakran gyengébb módszerekkel próbálják őrizni a kriptovagyonukat, ami vonzóvá teszi őket az állam hackerek számára, állítja az Elliptic.

Hackelnek és megszemélyesítenek az észak-koreai hackerek

A nyugati biztonsági ügynökségek szerint Észak-Korea az ellopott pénz jelentős részét a nukleáris- és rakétaprogramjainak a finanszírozására használja. Bár a rezsim következetesen tagadja a vádakat, a blokkláncokból nyert adatok alapján kellően jól követhető a lopott kriptovaluták útja.

Az idei legnagyobb támadás februárban történt, amikor a ByBit kriptotőzsdéről 1,4 milliárd dollárt loptak el Észak-Koreával összefüggésbe hozott hackerek. Júliusban a WOO X platform 9 felhasználója veszített összesen 14 millió dollárt, de a Seedify szolgáltatástól is elvittek 1,2 millió dollárt.

A jelenlegi információk alapján a legnagyobb magánszemélytől történt kriptovaluta-lopás 100 millió dolláros nagyságrendű volt.

A kriptovaluta lopása mellett Észak-Korea arról is hírhedt, hogy hamis személyazonossággal külföldi techcégeknél próbálja dolgoztatni az informatikusait, egy amerikai nőt pont nemrég ítéltek el egy ilyen műveletben való segédkezésért.

